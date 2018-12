Les deux frères Pathé Niang et Ngagne Niang ont comparu hier à la barre de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar pour répondre des faits de meurtre, d’actes de tortures, barbarie et non-assistance à personne en danger.

Le procureur a requis 10 ans de travaux forcés à l’encontre de Pathé Niang et 1 an de prison ferme contre son frère Ngagne Niang. L’affaire est mise en délibéré pour le 15 janvier prochain. Les faits se sont déroulés en 2014 lorsque Samba Tall s’était introduit une nuit à 2 heures du matin dans une chambre à Yeumbeul. Appréhendé par les occupants de la chambre, des actes barbares lui ont été infligés. Ses tortionnaires avaient brulé ses parties intimes. D’après les déclarations de Pathé Niang à l’enquête préliminaire, à chaque fois que le voleur suppliait qu’on le relâche, les tortures se poursuivaient de plus belle. Ses tortionnaires voulaient savoir le nom de ses complices pour récupérer son argent. Le certificat médical renseigne que la victime a été frappée et torturée à mort par ses bourreaux.

Le père et la mère du défunt, très attristés, réclament justice. Pour les parents du défunt, les dommages et intérêts ne peuvent pas leur rendre leur fils parti à jamais. Dans son réquisitoire, le procureur est revenu sur les faits. Il raconte que tout a commencé quand les

éléments du commissariat de Malika ont été informés par une personne anonyme de la présence d’un individu ligoté devant une maison à Yeumbeul. Se transportant immédiatement sur les lieux, la police a constaté que l’individu a rendu l’âme.

Apres une altercation entre le défunt Samba Tall et le prévenu Pathé Niang, Ngagne Niang est le premier à voler au secours de son frère. Les dames ont ouvert la porte centrale pour permettre aux voisins d’introduire le voleur dans la maison. Et quand Ngagne Niang a proposé de conduire le voleur à la police, Pathé Niang s’est opposé à cela en exigeant son sac contenant ses 300.000 francs. D’après les enquêteurs, des traces de sang ont été trouvées dans la chambre de Pathé Niang. D’après le substitut du procureur, Ngagne, le frère de Pathé, était présent au moment où la victime était suppliciée. C’est pour cela qu’il est poursuivi pour non-assistance à personne en danger.

Les faits de meurtre sont imputés à Pathé Niang, les violences exercées sur la victime ont

abouti à sa mort.Le défenseur de la société a disqualifié les faits de meurtre en coups

et blessures ayant abouti à la mort de Samba Tall. Pour la répression, le ministère public a requis 10 ans de travaux forcés contre Pathé Niang pour coups mortels et un an de prison pour non-assistance en danger de mort pour son frère, Ngagne Niang. La défense a fait valoir qu’il n y a pas de certitudes dans le dossier. A les en croire, on ne sait pas à qui attribuer les faits de meurtre et d’actes de barbarie. Il n’y a pas d’élément moral, ni matériel.

Me Diallo a rappelé que le droit pénal est un droit de certitudes, il ne procède pas par déduction, mais est plutôt un droit de précision. « On ne peut pas commettre un crime sans l’intention de le commettre », a soutenu la robe noire. Pour terminer, la défense a sol-

licité l’acquittement de ses clients au bénéfice du doute. Le délibéré est fixé au 15

janvier prochain.

