« Il faut vous raser », Patrick Pelloux déconseille la barbe pour lutter contre le coronavirus

Le médecin urgentiste explique que le virus peut tenir « plusieurs heures » sur une barbe ou une moustache.

« Il faut vous raser ». Invité sur le plateau de BFMTV,

le président de l’Association des médecins urgentistes de France Patrick Pelloux a notamment répondu aux questions des téléspectateurs. Parmi celles-ci l’une portait sur la pilosité du visage. Et elle n’a rien d’anodine selon le médecin urgentiste.

« Est-ce que le virus peux tenir sur une barbe ou une moustache lorsque l’on tousse ou que l’on éternue? », demande un téléspectateur. « Oui bien sûr », répond le médecin qui ne souhaite « pas faire une campagne contre les barbes et les moustaches mais de toute façon c’était déjà recommandé […] c’est très sale les barbes et les moustaches ».



Patrick Pelloux explique que le virus peut tout à fait tenir « plusieurs heures » dessus et recommande donc de se raser le visage.

Le port de la barbe déconseillé dans le milieu hospitalier

Si raser sa barbe ou sa moustache peut freiner plus d’une personne, il semble en revanche plus que recommandé pour le personnel soignant.

Dans le contexte actuel, certains hôpitaux comme à Southampton en Grande-Bretagne et au Québec ont recommandé à leur personnel soignant masculin portant des masques respiratoires de se raser pour que ces derniers puissent fonctionner convenablement.