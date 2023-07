«Mes propositions à Macky Sall n’ont pas d’ambitions d’influence», Ibrahima Baba Sall

En raison de Sa contribution en ce qui concerne les critères requis pour la sélection du candidat à l’élection présidentielle de février 2024,Ibrahima Baba Sall apporte un point de clarification. Selon le premier vice-président de l’Assemblée nationale et maire adjoint de Bakel, certains esprits malintentionnés voulaient le poursuivre pour avoir des intentions qu’il est loin d’avoir.

C’est pourquoi je voudrais préciser que le choix de la candidate relève de la seule responsabilité du Chef de l’État, Son Excellence le Président Macky SALL, Président du Benno Bokk Yaakaar Coalition. Toutefois, des propositions peuvent être formulées en ce sens, sans influencer le choix du président, mais pour donner notre opinion sur le cours du parti ou de la coalition, soutient M. Sall dans son communiqué.

Interpeller tous les militants…

Avant de continuer, j’aimerais également renouveler toute ma confiance, ma loyauté et ma loyauté envers le Président Macky SALL qui, j’en suis sûr, prendra les meilleures décisions pour la marche réussie du Parti et de la Coalition Benno Bokk Yaakaar aux environs de février 2024.Pour ce faire, j’appelle tous les militants et sympathisants à sceller l’unité et les rangs rapprochés pour donner à la coalition la plus grande chance de triompher