Mercato: Benjamin MENDY retrouve un club…tout juste acquitté…

Le club breton a annoncé ce mercredi la signature de Benjamin MENDY pour deux saisons. Tout juste déclaré non-coupable dans un deuxième procès pour viol en Angleterre, le champion du monde 2018 a déjà retrouvé un club. Libre depuis la fin de son contrat à Manchester City, le latéral gauche français s’est engagé pour deux ans avec les Merlus de Régis Le Bris, soit jusqu’en juin 2025. Un retour en France pour l’ancien Havrais et Marseillais, qui avait quitté Monaco il y a six ans pour rejoindre Manchester City contre plus de 57 millions d’euros.

Benjamin Mendy signe deux ans au FC Lorient. Le communiqué ➡️ https://t.co/upslF01fWp pic.twitter.com/KzuQSLVD4f — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 19, 2023