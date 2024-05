Horreur au Cap Skirring : Phil de Fer, enlevé, prostré, enterré et déterré !

La saga des meurtres en continue, enlevé, prostré, enterré et déterré tel est le filme d’horreur du résident français Philippe plus connu sous le sobriquet de Phil de Fer, un colosse à l’humour immarscessible ! Son amitié avec son garagiste l’a emporté. En effet son amitié de longue date avec son garagiste- mécano, du nom de Y.K établi au carrefour ; entrée Cap Skirring. Des années de collaboration ont fini de gagner la confiance aveugle de Phil.

C’est ainsi que dans son besoin de se procurer une nouvelle voiture, Phil de Fer ,après discussion avec son “ami” , le marché est conclu, et sans arrière-pensée, lui a filé une rondelette cagnotte de dix à 12 millions de nos francs , c’est selon pour qu’il se rende à Dakar en fin connaisseur automobile lui trouver une bonne voiture.

Le jackpot en poche, Y.K n’a pas trouvé mieux que de prendre ses cliques et claques pour rejoindre son Fouladou natal.

Et à chaque fois qu’il est joint au téléphone par Phil de Fer pour s’enquérir de la situation, il lui rassure qu’il est à Dakar toujours à la recherche d’une ” bonne” voiture comme pour ironiser ! Il lui est arrivé de lui envoyer une carte à grise ; on ne sait d’où il l’a prise pour essayer de l’assurer, alors que nenni, il est toujours au bled !

Ce stratagème a prosperé jusqu’au jeudi soir comme pour définitivement mettre un terme à cette affaire et retrouver sa quiétude ; il débarque au Cap Skirring et aux environs de 23 heures , appelle son ” partenaire” pour lui dire de venir le retrouver au lieu indiqué pour récupérer sa voiture. Une annonce- surprise qui réjouit de fort belle manière Phil qui est presque sorti en courant de sa villa cossue sise aux ” Hibiscus”, faisant fi de la réticence de sa copine qui lui demandait d’attendre jusqu’à demain, vu qu’il se faisait déjà tard.

Mal lui en prend, arrivé sur les lieux ,il tombe dans un traquenard. Il fut maîtrisé, emporté hors du Cap Cap près d’un site à débarquement touristique, appelé Bassiné où il fut prostré et enterré.

Les recherches activement menées par la brigade de recherche de la légion de la gendarmerie Sud de Ziguinchor ont permis d’alpaguer ce matin le tueur, qui soumis à l’interrogatoire pressant des pandores est passé aux aveux. Ainsi , s’est effectué le retour sur le lieu du crime pour reconstitution des faits et déterrement du corps présentement à la morgue de l’hôpital regional de Ziguinchor pour raisons d’enquête.

Avec cet énième meutre enregistré au courant de cette seule année, la cité balnéaire et touristique du Cap Skirring, naguère paisible,est passée à la cité la plus criminogěne, battant ainsi le record guiness en homicide !

Andre Mendy