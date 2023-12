Hôpital Abass Ndao : Un officier d’état civil épinglé pour avoir falsifié des actes de naissance

Y. Dièye, tout juste retraité après une carrière de 39 ans au sein de l’administration du centre hospitalier Abass Ndao est dans de beaux draps. L’ancien officier d’état civil est accusé d’avoir falsifié des actes de naissance en utilisant la signature et le cachet de l’officier actuel.

D’après Source A, le sieur Dièye comparaît aux côtés de deux co-prévenus, Malick Diop, un agent de la Poste nouvellement affecté à Tamba, et Aliou Ba, un Sénégalais résidant en Espagne, qui a été confronté à des demandes de sommes d’argent suspectes pour l’obtention de documents officiels.

Tout a démarré lorsque, Aliou Ba est venu au Sénégal où il a découvert que l’extrait qu’il possédait était un faux. Ainsi, il s’est tourné vers Malick Diouf pour régler cette situation, ce dernier incrimine s’est adressé à Y. Dièye.

Attraits devant la barre du tribunal de Dakar, le sieur Diouf a raconté qu’il a contacté l’ancien officier d’état civil. « Il m’a dit qu’il pouvait me reconstituer l’extrait à 15 mille francs Cfa. J’ai donc demandé de l’argent à Aliou qui n’était pas au courant de rien, et on a eu l’extrait. »

La plaignante, Madame Hann, a été prise au dépourvu en découvrant que sa signature était utilisée à son insu depuis 2022 pour établir de faux extraits. Elle a réclamé justice, exprimant son désarroi face à l’utilisation de son cachet et de sa signature dans ces actes.

La décision dans cette affaire sera rendue le 28 décembre prochain. En attendant, le représentant du parquet semble convaincu de la culpabilité des trois accusés, requérant leur déclaration de culpabilité pour « faux et usage de faux ».