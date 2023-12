Affaire Ndella Madior Diouf : La police a mené une perquisition à la pouponnière « Keur Yeurmandé »

Arrêtée jeudi dernier dans l’affaire de la pouponnière « Keur Yeurmandé », Ndella Madior Diouf est toujours dans les locaux du commissariat de Dakar Plateau. D’après son avocat, une perquisition a eu lieu dans la pouponnière pour retrouver des objets et documents liés avec l’enquête, qui se poursuit, explique Me Aboubacry Barro.

« La police a eu à faire une descente sur les lieux pour y effectuer une perquisition. L’objet de cette perquisition est de retrouver des objets ou des documents ayant rapport à l’enquête. De toutes les façons, les enquêteurs vont révéler le contenu et les résultats de l’investigation. J’attends que l’enquête soit bouclée et éventuellement que le dossier soit déféré devant le procureur de la République pour jugement après on avisera », a fait savoir à la radio Sud FM, Me Aboubacry Barro, avocat de Ndella Madior Diouf.

D’après lui, sa cliente est poursuivie pour trois chefs d’inculpations. « La première pour homicide involontaire, la deuxième, il s’agit d’une exploitation d’une pouponnière sans autorisation et la troisième, infraction maltraitance d’enfants ».

Pour Me Barro Ndella Madior a toujours clamé son innocence. « Elle a vraiment essayé de raconter aux enquêteurs les circonstances dans lesquelles tout cela a eu lieu. Elle a mis en avance sa bonne foi », a dit l’avocat.