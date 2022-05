Hivernage 2022 : L’Anacim prévoit une saison pluvieuse

Le sud-est du pays devrait, lui, connaître un démarrage normal, voire tardif. Et pourtant, entre le 29 avril et le 4 mai derniers, de faibles pluies allant de 02 à 6 mm ont déjà été enregistrées entre Kédougou, Salémata et Fonguelémi. Dans cette même partie, l’Anacim annonce des conditions normales à déficitaires entre mai et juillet dans un communiqué parvenu à la rédaction.