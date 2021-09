Hausse des prix : « Ñio Lank » dans la rue vendredi prochain

Le collectif Ñio Lank lance un appel national à toute la population sénégalaise à re- joindre massivement sa marche pacifique qu’il organise vendredi prochain, de la place de la Nation au rond- point Rts.

Le collectif Ñio Lank qui regroupe des organisa- tions de la société civile et des partis politiques entend ainsi protester contre la hausse des prix des denrées alimentaires et non alimentaires. En effet, il «constate une nette détérioration des conditions de vie des ménages». Selon la coordination du collectif, ces difficultés économiques qui touchent les citoyens dans leur capacité à assurer la dépense quotidienne, sont largement ignorées par les pouvoirs publics qui maintiennent leur train de vie «dispendieux» et n’hésitent pas à hausser les taxes pour continuer de le financer sans gêne.

En outre, les animateurs du collectif affirment que la convocation du conseil de la consommation et l’arrêté de suspension temporaire sur le sucre ne sont que «des jeux de communication et un leurre pour faire semblant de réduire ces difficultés et tromper les populations».

«Cela dénote d’un manque de sensibilité à la condition des Sénégalais. Entre-temps, l’attelage gouvernemental a augmenté. Les institutions restent budgétivores. Les fonds politiques de 8 milliards par an du président ne connaissent aucune baisse. Aucun plan de réduction du train de vie de l’Etat n’est sérieusement mis en œuvre», poursuit le collectif. «Comment dans ces conditions peut-on demander des sacrifices aux Sénégalais et les taxer davantage sur les denrées de base tout comme sur le fer, le ciment et les prix à la pompe», poursuivent les contestataires. Ils déplorent par ailleurs un «manque de respect» du chef de l’Etat vis-à-vis de la population concernant l’achat d’un avion présidentiel de 60 mil- liards francs Cfa et une «indifférence» du gouvernement face aux souffrances des populations. Par conséquent, le collectif appelle les citoyens à sanctionner le gouvernement lors des prochaines élections locales. Car, d’après ses animateurs, c’est l’unique moyen de les forcer à rectifier le tir. «C’est en actionnant le levier démocratique que le peuple se fera entendre», disent-ils.

