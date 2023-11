Un esprit, un art et une star en vue, Harouna BENGA de Cœurs Brisés…

De son vrai nom Ahmadou Bya SOW, le jeune acteur commence à séduire les téléspectateurs avec son rôle dans ladite série produite par la maison de production Évent Prod.

Un homme, élancé, teint clair, lumineux, Bya SOW attire les regards des téléspectateurs avec son visage innocent et surtout le rôle qu’il incarne. A chaque fois qu’il verse les larmes, il sera le sujet du jour sur les réseaux sociaux.

En effet, dans la série, Harouna BENGA aime à la folie sa copine Cathy. Il n’arrive toujours pas à maîtriser ses émotions devant elle. Et pourtant celle-ci ne l’aime pas, elle le manipule.

Aussi, Bya SOW a une filmographie déjà bien remplie. Il a remporté le concours «Face of the year » en 2014 (visage de l’année de Dakar).

Après on l’a vu dans la série «Mola Gueuneul» avec le rôle du fils de Aïda Patra, ainsi que dans Infidèle (kidnappeur de Djibril), et dans la saison 2 de la série Mœurs. Aussi le prodige du cinéma sénégalais a participé à la série Teranga de Canal plus avec El Hadji GUEYE comme surnom.

Devenu l’acteur vedette de la série cœurs Brisés, Sangue Bi BENGA, comme l’appelle sa Cathy chérie, est un jeune prometteur dans le domaine du cinéma.