Hajj 2022 : Du nouveau dans l’affaire des 46 pèlerins escroqués par le directeur d’une agence de voyage fantôme

Quarante-six candidats au pèlerinage à la Mecque sont dans le désarroi. Ils ont perdu toute trace du directeur de l’agence Conciergerie voyage, un certain I. O. Diallo, à qui ils ont remis chacun 4,4 millions de francs CFA afin de pouvoir accomplir le cinquième pilier de l’islam.

Le préjudice financier est estimé à 207 millions de francs CFA. D’après Enquête, qui donne l’information dans son édition de ce lundi, les 46 pèlerins ont tenu un sit-in hier, dimanche, devant les locaux de l’agence.

Ils avaient souscrit à l’offre de Conciergerie voyage il y a deux mois. «Depuis lors, il (I. O. Diallo) nous fait valser, s’emporte M. Sall, une des victimes présumées, interrogée par le journal. Nous avons passé toute une semaine sous le hangar des pèlerins, sis à l’aéroport Léopold Senghor. Chaque matin, vers midi, on nous dit que nous ne pouvons pas nous vacciner. On ne voit pas l’ombre de celui à qui nous avons remis notre argent.»

M. Sall ajoute : «On a pris une partie de nos économies pour nous rendre à La Mecque et ils veulent nous escroquer. Quand on les appelle, ils ne décrochent pas. Eux seuls peuvent envoyer des messages vocaux sur WhatsApp et pas nous. (…) Il nous a dit qu’il y a 16 visas disponibles sur 46 demandeurs. Il nous a donné de faux billets d’avion. Sur certains, il y a des ratures. Même les visas sont faux, car ils font l’objet de rejet dans le système.»

Les 46 candidats au pèlerinage sollicitent l’intervention du Président Macky Sall. Leur porte-parole précise, toujours dans les colonnes de Enquête, qu’ils ne cherchent pas à être remboursés, ils veulent plutôt se rendre en Arabie saoudite.

Le journal confie avoir parcouru la liste officielle des agences privées agréées pour le pèlerinage 2022. Aucune trace de Conciergerie voyage, selon Enquête.