Guy Marius Sagna : « Il se pourrait même que ces deux détenus aient été bastonnés à mort »

L’activiste Guy Maruis Sagna a réagi suite à la mort des deux détenus, Cheikh Ndiaye (18 ans) et Babacar Mané (19 ans). Ce membre de Frapp-France dégage dit ne pas être surpris par ce qui s’est passé à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss. Lui, qui a toujours dénoncé les difficiles conditions des prisonniers. « Ce qui me surprend plutôt, c’est pourquoi, tous les jours, il n’y a pas de morts à Rebeuss », a-t-il affirmé.

Ayant obtenu récemment la liberté provisoire dans l’affaire de fausse alerte au terrorisme dans laquelle il a été placé sous mandat de dépôt, le 19 juillet dernier, Guy Maruis Sagna n’est pas convaincu par la version des services de l’administration pénitentiaire sur cette affaire. « Ce n’est même pas sûr que la version officielle soit vraie ».

Il n’y a que ceux qui sont à Rebeuss qui peuvent dire réellement ce qui s’est passé. Il se pourrait même que ces deux détenus aient été bastonnés et qu’ils soient morts de cette bastonnade. Parce que quand l’administration pénitentiaire communique à Rebeuss, dans plusieurs des cas, ce qui est dit est complètement différent de la réalité », accuse-t-il.