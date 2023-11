La capitale guinéenne s’est réveillée, ce matin, sous d’intenses coups de feu. A en croire des informations en provenance de Conakry, “ça tire à l’arme automatique dans le quartier administratif de Kaloum.”

Si nos contacts sur place ignorent l’origine des tirs, des sources militaires guinéennes, contactées par Kéwoulo, soupçonnent une tentative d’évasion à la prison centrale de Conakry située à quelques encablures du palais Sékoutouréya, le siège de la présidence.

Aussi, il se dit que «des hommes lourdement armés chercheraient à s’infiltrer dans la prison pour libérer des détenus politiques dont l’ancien président Moussa Dadis Camara, le colonel Moussa Tiegboro Camara, Blaise Gomou, le commandant Aboubacar Toumba Diakité et un certain Claude Pivi», acteurs malgré eux du procés-télévisé qui se déroule dans la capitale guinéenne et qui juge les massacres perpétrés pendant le règne de Moussa Dadis Camara.

Alors qu’aucune information officielle ne soit encore disponible, Kéwoulo a appris, de sources policières à Conakry, que “ces hommes armés ont réussi à exfiltrer leurs objectifs”. Pour le moment, la presqu’ile de Kaloum est toujours inaccessible au public. Personne ne sort ni n’entre dans cette partie de Conakry et des échanges de tirs, qui ont commencé depuis 3 heures du matin, continuent. Pour le moment, rien ne filtre sur la situation du président putschiste, le commandant Mamadi Doumbouya. Et quant au président déchu, Alpha Condé, il se trouve, toujours, à Istanbul en Turquie.