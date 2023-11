C’était un remplacement attendu depuis plusieurs mois vu la longévité des tenants de la direction de cette structure autonome et des noms de remplaçants avaient été annoncés pour succéder à Doudou Ndir et compagnie à la tête de la CENA. Mais, sans risque de se tromper, c’est la dernière décision du président de la Commission Electorale Nationale Autonome, enjoignant la DGE à remettre des fiches de parrainage à Ousmane Sonko qui a précipité le départ de Doudou Ndir et compagnie de la tête de la CENA.

Selon un document officiel obtenu, ce soir, par Kéwoulo, le président Macky Sall a nommé le magistrat Abdoulaye Sylla président de la CENA et Ndary Touré est devenu son vice-président. Avant d’en arriver à cet épilogue, hier, suite au refus de la Direction générale des Elections de remettre des fiches de parrainage au mandataire de Ousmane Sonko, en dépit de la décison de justice rendue le 12 Octobre par le juge Sabassy Faye de Ziguinchor, les avocats du leader de Pastef avaient demandé à la CENA de se substituer à la DGE et de remettre à Ayib Daffé les fameuses fiches. C’est ce que Doudou Ndir et compagnie s’apprêtaient à faire avant que, comme un couperet, ce décret vienne leur barrer la route.