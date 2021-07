Guinaw Rails : Un apprenti tailleur poignarde son camarade et atterrit en prison

Le commissariat d’arrondissement de Guinaw Rails a déféré au parquet l’apprenti tailleur M.Th. pour agression à l’arme blanche contre le sieur A.N. Ce à la suite d’une bagarre.

Agé de 19 ans, l’apprenti tailleur M. Th. séjourne en prison pour avoir blessé, à l’aide d’un couteau, un de ses camarades du nom de A.N, âgé de 16 ans. Selon « L’AS », les faits se sont produits à l’ancien terrain de basket de Guinaw rails sud situé près de l’autoroute à péage.

Les deux antagonistes ont eu à échanger des propos aigre-doux avant de se bagarrer. Par la suite, des jeunes qui participaient au match se sont interposés entre eux pour les séparer. Ce qui ne va pas freiner l’ardeur de l’apprenti tailleur belliqueux M. Th. Ce dernier, décidé alors à laver l’affront contre son adversaire, est parti alors chez lui pour chercher un couteau. Et à son retour, il se dirige tout droit vers A.N pour le poignarder au dos. Ce dernier tombe par terre et son agresseur prend la fuite.

Cueilli par les limiers du commissariat de Guinaw Rails, l’apprenti tailleur est sommé de s’expliquer sur ses agissements délictuels. Il reconnaît sa faute et déclare avoir agi sous le poids de la colère. Suffisant alors pour qu’il soit placé en garde à vue avant d’être déféré au parquet pour agression à l’arme blanche.