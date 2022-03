Au 33e jour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de nouvelles négociations s’ouvrent en Turquie alors que Zelensky dit étudier « en profondeur » la question de la « neutralité » de l’Ukraine et que les autorités ukrainiennes renoncent à toute évacuation de civils aujourd’hui par crainte de « provocations » russes.

►Les délégations russe et ukrainienne ont confirmé dimanche qu’un nouveau round de pourparlers aura lieu en début de semaine. Selon Kiev, ces négociations en présentiel se tiendront de lundi 28 à mercredi 30 mars en Turquie, alors que le négociateur en chef russe a avancé les dates de mardi et mercredi, sans préciser de lieu. Les deux parties ont déclaré lundi qu’elles n’attendaient pas d’avancées majeures des pourparlers.

►Kiev a renoncé à tout couloir d’évacuation des civils ce lundi, par crainte de « provocations » russes.

► Le président ukrainien Voldymyr Zelensky a déclaré dimanche lors d’un entretien à des médias indépendants russes que son gouvernement étudiait « en profondeur » la question de la « neutralité » de l’Ukraine. Il s’agit de l’une des principales demandes de Moscou dans les négociations pour arrêter le conflit.

► De fortes explosions ont été senties à Kiev, Loutsk, Kharkiv et Zhytomyr, alors que des alertes aux frappes aériennes ont retenti dans presque toutes les régions ukrainiennes dimanche.

Les horaires sont donnés en temps universel (TU)

16h30 : Au moins 5 000 morts à Marioupol, selon une responsable ukrainienne

Au moins 5 000 personnes ont été tuées à Marioupol, dans le sud-est de l’Ukraine, depuis le début de l’invasion russe, a annoncé lundi à l’AFP une conseillère de la présidence ukrainienne, en charge des couloirs humanitaires.

« Environ 5.000 personnes ont été enterrées, mais les gens ne sont plus enterrés depuis dix jours à cause des bombardements continus », a déclaré Tetiana Lomakina, estimant qu’« au vu du nombre de personnes encore sous les décombres (…) il pourrait y avoir autour de 10 000 morts ».

16h23 : De nouveaux combats se déroulent dans plusieurs localités autour de Kiev

« L’ennemi tente d’effectuer une percée autour de Kiev et de bloquer les routes », a affirmé Ganna Malyar, vice-ministre de la Défense. Elle évoque notamment la localité de Stoyanka, à la lisière ouest de la capitale. Deux lignes à haute tension ont été endommagées dans les combats, privant d’électricité 82.000 habitants de la rive droite de la capitale. Il y a également une ligne de front à Brovary, dans la banlieue est de la capitale.

16h02 : Le projet de budget de Joe Biden prévoit près de 7 milliards pour l’Otan et un milliard pour l’Ukraine

Le projet de budget des États-Unis proposé par Joe Biden comprend 6,9 milliards de dollars pour l’Initiative européenne de dissuasion, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et « la lutte contre l’agression russe » ainsi qu’un milliard supplémentaire en faveur de l’Ukraine.

« J’appelle à la poursuite des investissements pour répondre avec force à l’agression de (Vladimir) Poutine contre l’Ukraine avec le soutien des États-Unis pour les besoins économiques, humanitaires et de sécurité de l’Ukraine », a souligné Joe Biden dans un communiqué. Le président a appelé à procéder à d’importants investissements dans la sécurité nationale « pour garantir que nos militaires restent les mieux préparés, les mieux entraînés et les mieux équipés au monde ».

15h58 : Un festival de cinéma présentant des films russes annulé à Nantes

« Dans l’impossibilité de projeter une partie des films programmés et d’accueillir tous les invités pressentis, l’association Univerciné annonce l’annulation du festival Univerciné Entre Lviv et l’Oural aux dates prévues (…) et son report à une date ultérieure, non connue à ce jour », ont expliqué les organisateurs dans un communiqué.

L’association Univerciné dit regretter « que la création cinématographique ambitieuse et engagée, qui avait été sélectionnée, reste inaccessible au moment même où elle aurait pu contribuer à une appréhension intellectuellement fine et aiguisée de l’époque douloureuse que nous traversons ».

Sur Facebook, l’association franco-ukrainienne Tryzub avait dénoncé l’organisation de l’événement au cinéma Katorza. Selon Ouest-France, une manifestation pro-Ukraine a eu lieu dimanche devant le cinéma contre la tenue du festival.

15h31 : Les pertes économiques liées à la guerre estimées à plus de 500 milliards d’euros

La ministre de l’Économie ukrainienne, Ioulia Sviridenko a chiffré à « 564,9 milliards de dollars » (515,8 milliards d’euros) « l’impact direct des destructions » depuis le début de l’invasion russe le 24 février, auquel s’ajoutent « les effets indirects des combats » sur l’économie notamment liés à l’explosion du chômage, à la forte diminution de la consommation des ménages ou encore à la baisse des recettes de l’État.

« Près de 8 000 kilomètres de routes (sont) endommagées ou détruites », ainsi que « des dizaines de gares, des aéroports », pour un montant de 108,5 milliards d’euros, a-t-elle ajouté.

La baisse du PIB ukrainien a été estimé à 102 milliards d’euros la baisse du PIB en 2022, soit une contraction estimée de plus de 55% de l’économie par rapport à 2021. « Chaque jour les chiffres changent, et malheureusement ils augmentent », a déploré Mme Sviridenko sur sa page Facebook.

15h24 : Le cafouillage diplomatique de Joe Biden qui pourrait coûter cher

« Pour l’amour de Dieu, cet homme ne peut pas rester au pouvoir », ce sont les mots de Joe Biden en Pologne ce week-end à propos de Vladimir Poutine. La Maison Blanche et le secrétaire d’État Antony Blinken ont tenté de déminer les propos du président américain. On explique notamment que l’objectif de Washington n’était pas de renverser le chef du Kremlin. Et pourtant bon nombre de journaux aux États-Unis reviennent ce lundi sur ce qui semble un point de non-retour.

Avec RFI