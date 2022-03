Elle a exhorté les parents, les autorités religieuses, les associations islamiques et l’Etat à une prise en charge efficiente des intérêts de cette première cellule de la société par une éducation aux valeurs islamiques. Aussi, la Jir a dénoncé «les profondes déchirures du tissu social et leur lot de conséquences, notamment la délinquance juvénile, la débauche, l’infanticide, les homicides volontaires, les suicides, la pédophilie, l’inceste…», et appelé «le Peuple à une introspection» et lui a demandé «de retourner aux valeurs éducatives fondamentales qui ont construit la personnalité de nos valeureux prédécesseurs et ont fait la fierté de notre communauté».

Par ailleurs, le congrès a dénoncé «l’appauvrissement des ménages sénégalais accentué par les conséquences socio-économiques liées à la pandémie du Covid-19». Ainsi, la Jir encourage l’Etat du Sénégal et les associations d’intérêt général à une gestion plus rationnelle des ressources et suggère le renforcement de projets d’insertion socio-économiques au profit des populations. Il appelle ces dernières à plus de résilience et de sobriété lors des cérémonies sociales.

Au-delà, la Jir s’est prononcée sur la crise qui sévit dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Elle s’est félicitée «des nouveaux engagements pris par l’Etat vis-à-vis des syndicats en vue d’aboutir à un climat social apaisé», avant d’exhorter par ailleurs «au respect strict des accords signés».

Avec Le Quotidien