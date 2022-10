Guéguerre à la mosquée de Karack : le verdict de tomber

Après la bagarre qui a éclaté dimanche dernier à la Mosquée de Sicap-Karack et suite à l’audition de toutes les personnes impliquées, les autorités ont pris des décisions fermes. En effet, le sous-préfet des Almadies, le Commissaire de la police de Dieuppeul et le Bureau exécutif des Imams et Oulémas du Sénégal ont décidé de rendre public leur décision.

Ainsi, 6 décisions ont été prises. La première est que c’est l’Imam Hadji Ousmane Diop qui reste le grand Imam Ratib et personne morale de la mosquée. Egalement, toute autre activité avant et après la prière est suspendue jusqu’à nouvel ordre. De plus, il a été mis fin aux mandats du comité de gestion de la mosquée et une nouvelle commission sera mise en place.