Dans le cadre de l’édition 2022 des négociations intergouvernementales, l’Allemagne a décidé d’attribuer au Sénégal 83.9 milliards de francs dont 44.6 milliards en appui budgétaire, pour renforcer la résilience du pays face aux multiples chocs extérieurs et lutter contre le changement climatique ; et 39.3 milliards pour financer des projets dans les domaines de la modernisation de l’administration, l’accès au financement et le développement des MPME, la formation professionnelle, les énergies renouvelables, le développement urbain durable et la production de vaccins.

« Le monde est actuellement aux prises avec trois crises majeures. La relance de l’économie après la pandémie, l’impact de la guerre d’agression russe sur l’Ukraine et les effets du changement climatiques. Soutenir le Sénégal dans la gestion de ces crises était l’objectif de nos discussions », s’est réjoui l’ambassadeur d’Allemagne, Sonke Siemon.

De son coté, la Directrice générale du département Afrique au ministère fédéral de la coopération économique et du développement et chef de la délégation allemande, Mme Birgit Pickel, rappelle que cette coopération a permis au Sénégal de faire progresser l’extension des énergies renouvelables qui a atteint aujourd’hui environ 30%. L’Allemagne, ajoute-t-elle, reste engagée pour soutenir le Sénégal dans une transition énergétique juste.

« La décision de l’Allemagne de repenser le paradigme de la coopération bilatérale, par le recours aux appuis budgétaires, marque un tournant décisif de notre partenariat. En fait, l’approbation par le parlement allemand du programme d’appui budgétaire pour le renforcement de la résilience fiscale, économique et climatique du Sénégal et de l’appui budgétaire sectoriel pour la promotion de la production locale de vaccins, illustre une fois de plus sa confiance envers l’Etat du Sénégal », indique le secrétaire général du ministère de l’économie, du plan et de la coopération, Alé Nar Diop, qui rappelle, dans la foulée , que la coopération au développement entre le Sénégal et l’Allemagne s’est considérablement intensifiée depuis, avec la réalisation par le Sénégal de réformes majeures dans les domaines de la législation du travail, la réforme foncière, l’accès au financement des MPME et la formation professionnelle.

Poursuivant, il précise qu’au terme des négociations intergouvernementales, les deux parties se sont mises d’accord pour renforcer leur coopération dans d’autres thèmes tels que le développement urbain durable, la santé, la production de vaccins et la bonne gouvernance. L’Allemagne s’engage également, dit-il, à soutenir le Sénégal dans la création d’emplois, l’amélioration des offres de financement, la promotion de la formalisation des entreprises du secteur informel et l’amélioration de la qualification de la main d’œuvre.

Les Echos