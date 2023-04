Groupe «Top Cas» : Les aveux de la journaliste de Walf Tv «Thioro Makhou Mandela»

L’affaire « top cas » n’est pas prêt de finir. Une journaliste de Walf Tv est impliquée dans le dossier, il s’agit de Thioro Makhou Mandela. D’après « L’Observateur », l’exploitation du téléphone de celle-ci a permis de relever des discussions via Messenger avec le profil « Thioro Makhou Mandela», relatives à la collecte illicite et divulgation de données à caractère personnel et à la diffamation de certaines célébrités.

Convoquée et entendue, en présence de son avocat, la journaliste a reconnu les faits et déclaré être un membre des groupes «Top cas 221» et «Kaye Ma

Deye la» sous le profil «Thioro Makhou Mandela». Elle déclare avoir été intégrée dans ce groupe par une certaine Rokhaya Daba Tine.

A en croire le journal, la mise en cause a révélé avoir commandité la publication de nombreux «cas», en envoyant des «informations» à la nommée Rokhaya Daba Tine. Ce, dans l’affaire portant sur le nommé «Djiguel», producteur à la Sen TV, taxé par le groupe «Top Cas» d’être un « pervers sexuel ».

Thioro Diouf qui est en état de grossesse avancé de sept (7) mois, s’est plainte de douleurs abdominales, pendant son audition. Ainsi, elle a été libéré par les enquêteurs afin qu’elle se fasse consulter par un médecin. La poursuite de son interrogatoire est prévue aujourd’hui.