Gouy Gui : « C’est Balla Gaye qui m’a conseillé de prendre des protéines mais je les ai mal utilisés »

Sur Albourakh TV, Gouy Gui a fait une révélation de taille selon laquelle il avait mal utilisé les protéines que lui avait offert son ami Balla Gaye 2. Le roi du Simpi a ainsi regretté cet épisode sombre de sa carrière marqué par un changement physique ahurissant et des performances négatives dans l’arène.

« C’est Balla Gaye qui m’a conseillé d’utiliser des protéines pour la première fois, malheureusement je les ai mal pris. C’était lors de la préparation de son premier combat contre Modou Lô (2010). À son retour des États Unis il m’a offert des vitamines et des protéines. J’ai commencé à les prendre mais je trouvais qu’il n’y avait pas d’effet après une semaine. J’ai alors décidé d’augmenter le nombre de prises par jour et j’en prenais constamment. Après quelques temps je m’étais complètement métamorphosé et je pesais 145 kg. Je n’arrivais pas à me retourner facilement c’était vraiment un changement énorme ».