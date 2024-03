Gossas: électrification de 300 villages de la zone de Sarème dans le cadre du programme de conversion de la ligne haute tension

Le ministre du Pétrole et de l’énergie a présidé, mardi 5 Mars, le lancement du projet d’accès des populations de Serème (arrondissement de Wadiour, département de Gossas) en énergie électrique. Autrement dit, la mise en service du nouveau programme de connexion communautaire qui consiste aujourd’hui à reconvertir la ligne de haute tension en courant électrique moyen facilement consommable pour les populations.

Ce projet intitulé « ALGA » est le fruit d’un partenariat multipartite entre la Senelec, « Siemens Energy », et d’autres partenaires investis au développement du système énergétique au Sénégal. Au-delà des deux villages de Sarëme à partir desquels le programme a été débuté, un effectif de 300 villages situés dans la zone de Sarème, et l’arrondissement de Wadiour de manière générale, sont prévus d’être électrifiés avant l’horizon 2025. Et ceci au même titre que la mise en place d’un circuit linéaire de 3000 kms d’extension du réseau dans cette partie du pays pour accroître le niveau de réception des foyers environnants.

Ainsi en dépit de la volonté du gouvernement qui s’inscrit aujourd’hui sur une dynamique d’accélérer le programme d’accès universel à l’électricité dans le monde rural, cette nouvelle technologie de recueillir l’électricité à partir de la ligne haute tension est un prétexte de satisfaire l’ensemble des villages et hameaux traversés par cette ligne et qui sont restés longtemps sevrés de courant électrique. Après le système d’exploitation de l’énergie solaire et éolienne, le gouvernement a aujourd’hui jeté son dévolu sur la ligne haute tension pour alimenter les populations sans mettre en place un quelconque poste de réception, mais seulement avec un dispositif d’ouvrages assez limité réuni autour d’une seule unité de transformation.

Outre cette technologie innovante, le programme d’exploitation du gaz dit « To power » est revenu lors de cette rencontre. Le ministre du Pétrole et de l’énergie a, à cet effet, invité le directeur général de la Senelec à accélérer la cadence, même s’il est en train de le faire. Il lui a surtout suggéré de précipiter la conversion des centrales à gaz. Non pas pour accéder à un taux de pénétration réconfortant avant 2026, mais surtout pour réduire le coût de l’électricité partout sur le territoire national dans les prochains mois.