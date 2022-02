Général Seck, ancien Cemga : «On peut trouver une solution définitive à la crise casamançaise, si… »

L’armée nationale est-elle suffisamment outillée pour faire face à la crise casamançaise ? Le général Mamadou Mansour Seck a répondu par l’affirmative. L’ancien chef d’Etat-major général des armées s’explique.

«D’abord, on a une armée républicaine. C’est vrai que rien n’est parfait dans le monde, mais je pense que ce problème de la frontière a toujours existé parce que nous sommes républicains. Maintenant que cette mission de la CEDEAO est là, de même que l’amitié entre le président gambien Adama Barrow et Macky Sall, cela peut amener à trouver une solution définitive».

Il soutient que cette crise devait être résolue depuis longtemps, d’autant plus que cette histoire de trafic bois perdure. «Il y a des gens que cela enrichit et à côté, on est en train de détruire l’environnement. La verte Casamance est en train de disparaître. Il faut fermer la porte aux Chinois et aux Indiens. Du point de vue diplomatique, il y a quelque chose à faire. La circulation des armes est un grand problème, parce que toutes nos frontières sont poreuses. La Guinée-Bissau par exemple est une passoire, un pays de transit», a-t-il renseigné sur iRadio.