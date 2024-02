Quelques heures après avoir été battu par Ordinateur en demi-finale du gala organisé ce dimanche par le CNG, Général Malika n’arrive pas à avaler la pilule. Le champion en lutte simple a déclaré que les arbitres l’ont lésé et ont pris parti pour accorder la victoire à son adversaire.

“J’avais hâte de renouer mon nguimb et de retourner dans l’arène et je l’ai fait avec ce tournoi à l’arène nationale. J’ai fait un bon tournoi en battant Petit Lô, Tass Yakar et deux autres lutteurs avant d’affronter Ordinateur. Ce combat là c’était du n’importe quoi. Il y’a eu une première chute où Ordinateur an mis sa fesse par terre. L’arbitre n’a pas sifflé et nous a dit de continuer à lutter. À la fin de la première mi-temps l’arbitre nous a donné chacun un avertissement pourtant j’avais le plus attaqué mon adversaire. A la fin du combat les arbitres se sont concertés avant de me disqualifier pour désigner ordinateur comme vainqueur. Ce que je n’ai pas du tout compris et j’estime que j’ai été lésé par les arbitres. Ils n’ont pas été équitables et c’est déplorable. Il y’a deux poids et deux mesures dans l’arène et je pense peut-être que c’est parce que je ne représente pas le Sénégal au tournoi CDEAO. Nous sommes tous sénégalais et on doit être mis sur le même pied d’égalité” a déclaré Général Malika sur Gaston Productions.