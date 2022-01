CAN 2021: Pape Matar, Kouyaté et Seck dans le galop des lions

L’infirmerie des « Lions » est vide. Lors de la séance à huis clos dimanche, au terrain du Tagidor Garden Hôtel Aliou Cissé a récupéré tous les blessés de la Tanière. Tous les 27 joueurs présents au Cameroun se sont entraînés normalement, rapporte « Stades ».

Blessé au talon, mercredi dernier, le milieu de terrain Pape Matar Sarr a rejoint le groupe. De même que Cheikhou Kouyaté. Suspendu pour le huitième de finale contre le Cap-Vert, le sociétaire de Crystal Palace ressentait des douleurs après le match contre le Malawi (0-0).

« Pape Matar Sarr avait un problème au niveau de son pied. C’est pourquoi on l’a laissé au repos lors des deux dernières séances. On n’a pas voulu prendre de risques avec lui, mais on espère le récupérer aujourd’hui (lundi) », a informé Aliou Cissé, lors de la conférence de presse.

« Cheikhou Kouyaté on l’a laissé au repos lors des deux derniers galops, parce qu’il ressentait des douleurs après le match contre le Malawi. On a récupéré aussi Abdoulaye Seck, qui avait des problèmes au niveau de l’adducteur, depuis plus de deux semaines. Il y a rien de grave en réalité pour les trois joueurs », a expliqué le sélectionneur des « Lions ».

Les « Lions » du Sénégal vont affronter les « Requins » bleus du Cap-Vert à Bafoussam, mardi, à 16h00 GMT.