Frictions avec le ministère de la Santé: Le SAES apporte son soutien au Pr Moussa Seydi

Le Pr Moussa Seydi peut désormais compter sur le soutien du Syndicat autonome de l’Enseignement (SAES) suite aux frictions notées avec le ministère de la Santé et de l’action sociale. Dans un communiqué, le syndicat a apporté tout son soutien au « camarade » Seydi.

« Depuis le 2 mars 2020 le Sénégal ne cesse d’enregistrer des cas de Covid-19 qui, jour après jour, augmentent et préoccupent les autorités et les Sénégalais. En dépit de ce flux important de patients, le Pr Seydi et son équipe se donnent corps et âme pour une meilleure prise en charge des malades dans tous les centres de soins dédiés », lit-on dans la note rendue publique par le SAES.



Selon les universitaires, c’est dans ce cadre que « le camarade Seydi, visite, sous une température caniculaire, les centres du Sénégal abritant des patients Covid-19 pour s’assurer de leurs meilleures conditions de traitement, faire une évaluation technique de la qualité de prise en charge, encourager les équipes, échanger sur les difficultés et voir comment y trouver des solutions avant de rencontrer les gouverneurs responsables dans la lutte contre le Covid-19. »



« C’est le lieu de remercier et de féliciter tout le personnel médical pour son engagement.Le Sénégal doit être fier du Professeur Moussa Seydi dont l’expertise, l’engagement au service de la communauté et le patriotisme forcent l’admiration à travers le monde », a soutenu le SAES.

Ainsi, les enseignants fustigent l’attitude du ministère de la Santé: «

Inopportunément, plutôt que de recevoir des encouragements et des félicitations des autorités du Ministère de la Santé et de l’Action sociale en ces moments anxiogènes, notre camarade dont le seul tort est d’inviter à relever le plateau de l’unité de réanimation de l’hôpital de Ziguinchor, fait l’objet d’attaques qui ne se justifient point. »



Par conséquen, « Le SAES ne saurait cautionner de telles attaques de quelques bords qu’elles viennent et les condamne fermement. Le Bureau national du SAES et la Section FMPO expriment tout leur soutien et leur solidarité au camarade Moussa Seydi et invitent toutes les forces vives de la nation à s’unir pour vaincre le seul ennemi, le Covid-19. »