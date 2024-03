Foundiougne : un comité local de suivi pour accompagner la création d’emplois décents autour de la mangrove

Le projet “Emplois verts pour les femmes et les jeunes dans le delta du Saloum” compte mettre en place un comité local de suivi en vue d’accompagner la création d’emplois économiques et écologiques dans les écosystèmes de mangrove du département de Foundiougne.

Ce projet mis en place grâce à l’Organisation internationale du travail (OIT) vise 2.000 bénéficiaires âgés de 15 à 35 ans, dont des femmes.

Son coût est de 4 millions d’euros, soit 2, 623 milliards de francs CFA pour une durée de trois ans. Le démarrage des activités est prévu dans le courant du premier trimestre de cette année.

“Il s’agit d’apporter des changements systémiques en accompagnant la création d’emplois économiques et écologiques des écosystèmes de la mangrove”, a expliqué le chef du projet, Eli Maxime Sogbossi.

Il s’exprimait à Toubacouta lors de l’ouverture d’un atelier de mise en place du comité local de suivi du projet.

“Nous voulons contribuer à la création d’emplois décents pour les femmes et les jeunes autour des activités de la mangrove, spécialement sur les chaînes de valeur de l’apiculture et des mollusques”, a expliqué M. Sogbossi.

Selon lui, les chaînes de valeur basées sur la mangrove sont plus efficaces et compétitives pour garantir des emplois et des revenus conséquents.

Le préfet de Foundiougne a préconisé une formalisation des structures autour du delta du Saloum pour permettre aux jeunes et aux femmes de la localité de tirer un meilleur profit des ressources naturelles dont regorge la mangrove.

“Les filières telles que l’apiculture et les mollusques sont très développées dans la zone de Foundiougne. Cela permettra aux organisations féminines et aux jeunes qui sont plus actifs d’en tirer meilleur profit”, a-t-il ajouté.

Le projet “Emplois verts pour les femmes et les jeunes dans le delta du Saloum” va mettre en place des comités locaux dans les arrondissements de Niodior et Djilor pour élargir le champ d’actions avec des communautés identifiées.