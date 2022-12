Alors que 2022 s’approche de la fin, le journal français L’Equipe tire le bilan de l’année. Ce samedi, le journal a publié deux onze type de l’année, l’un par la rédaction et l’autre après un sondage. Sur aucun des deux, ne figure le Sénégalais Sadio Mané, meilleur joueur et vainqueur de la CAN 2022 et Ballon d’or africain en 2022.

Il faut dire que sur les deux onze, le 2e au Ballon d’or 2022 a payé sa blessure et son absence à la Coupe du monde (pas Haaland qui, lui, est présent sur le onze des lecteurs), mais aussi son début de saison en demi-teinte avec le Bayern Munich.

Sur le onze des journalistes de L’Equipe, l’attaque est composée de Karim Benzema, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Kevin De Bruyne en meneur de jeu. Sur celui des lecteurs, ce sont quasiment les mêmes hommes en attaque, à l’exception de Karim Benzema, devancé par Erling Haaland.

Meilleur onze en 2022 de la rédaction de L’Equipe : Courtois – Walker, van Dijk, Gvardiol, Hernandez – Modric, Casemiro, De Bruyne, Messi – Mbappe, Benzema

Meilleur onze 2022 des lecteurs, suite à un sondage : Courtois – Hakimi, Upamecano, Gvardiol, Hernandez – Modric, Bellingham, De Bruyne, Messi – Mbappe, Haaland