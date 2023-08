Football : Deco nommé nouveau directeur sportif de Barcelona

L’ex-joueur du FC Barcelona Deco a été nommé directeur sportif du club catalan pour remplacer Mateu Alemany, a annoncé mercredi le Barça dans une déclaration.

Le milieu de terrain international portugais, d’origine brésilienne, portait les couleurs du Blaugrana de 2004 à 2008 et a remporté la Champions League en 2006.Deco, 45 ans, sera responsable de “la philosophie sportive du club et de la construction de son équipe avec le coach (Xavi) et l’orientation“, a déclaré le FC Barcelona dans une déclaration.