Football: Après son hommage à Diego Maradona ,Lionel Messi écope une lourde sanction

Lionel Messi a tenu a rendre un hommage vibrant à Diego Maradona. Mais pour avoir enlevé son maillot, “La Pulga” fait encourir une amende de 3000€ au Barça.

Auteur du quatrième but du FC Barcelone contre Osasuna dimanche après-midi (4-0), Lionel Messi a conclu sa célébration en retirant son maillot, sous lequel il portait celui des Newell’s Old Boys, ancien club de Diego Maradona, floqué d’un numéro 10. Un hommage de plus pour le “Pibe de oro” mais qui aura valu un carton jaune à Lionel Messi.

Mais ce geste devrait bien couter une petite somme au Barça. Selon l’article 91 du code disciplinaire de la Fédération espagnole de Football, “Le footballeur qui, à après avoir marqué un but ou pour tout autre cause dérivée des vicissitudes du jeu, a soulevé son maillot et affiché tout type de publicité, slogan, légende, acronymes, anagrammes ou dessins, quels que soient leurs contenu ou le but de l’action, sera puni, en tant qu’auteur d’une infraction grave, avec une amende pouvant aller jusqu’à 3.000 euros et un avertissement.”

Cette règle a toujours été très controversée lorsque les joueurs retirent leur maillot pour se souvenir de causes justes ou pour honorer certaines personnes. Le journal Sport explique que dans ces sanctions, c’est toujours le club qui doit verser l’argent à la Fédération espagnole, mais pas immédiatement.