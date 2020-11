Urgent, maladie mystérieuse: la deuxième vague frappe 61 pêcheurs à Thiaroye sur mer

La maladie des pécheurs a refait surface à Thiaroye sur Mer. Une nouvelle vague d’infection a été relevée chez soixante et un pécheurs qui étaient repartis en Mer.

Après les premiers cas de réinfection qui sont survenus le 25 novembre avec un groupe de 19 pécheurs qui étaient retournés en mer, place à une situation plus inquiétante. A Thiaroye sur mer, 61 pécheurs ont été contaminés en l’espace de 4jours. Une information confiée à nos confrères du journal l’Observateur par Moustapha Diop, président de l’union nationale des pécheurs artisanaux. Il ajoute “que dans le lot de pécheurs, figurent 4 qui étaient déjà guéris de la maladie et qui ont rechuté encore, lors d’une nouvelle campagne en mer.”

Pour rappel, c’est le 17 novembre 2020 que cette maladie dite mystérieuse a été observée sur des pécheurs partis en mer avec des lésions dermatologiques sur le visage, les membres et même parfois sur les parties génitales. E t depuis lors, des recherches sont entamés pour déterminer la cause de cette maladie et jusqu’à présent.