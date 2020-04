Fonds Force Covid-19 : Y en marre interpelle Macky Sall

« Il n’y a pas de destin forclos, il n’y a que des responsabilités désertées ». Ces propos sont de la coordination du mouvement Y en a marre. Laquelle, à travers un communiqué, a décrié, « une gestion nébuleuse qui sape notre unité nationale nécessaire pour vaincre la pandémie ». Selon Thiat et Cie, depuis quelques jours, « le peuple sénégalais est témoin d’un manque notoire de transparence dans le processus d’achat et d’acheminement des vivres destinés aux populations vulnérables dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale ».



Ainsi, Y en a marre interpelle le président Macky Sall pour que les Sénégalais soient édifiés rapidement sur les dépenses déjà engagées concernant l’achat des denrées alimentaires et que la lumière soit faite au plus vite sur la passation des marchés, le choix des prestataires et fournisseurs, les modalités et coûts de transport et le choix des bénéficiaires des denrées alimentaires. Ils plaident pour le soutien au secteur de la santé à hauteur de 64,4 milliards soit effectif et orienté vers les priorités de la prise en charge définies d’un commun accord avec les acteurs de la santé pour couvrir toutes les dépenses liées à la riposte contre le Covid.

Egalement, dans le respect des principes de bonne gouvernance, les Y en marristes, veulent que les dispositions soient prises pour que l’ensemble des mesures annoncées pour soulager les Sénégalais d’ici, notamment les plus vulnérables, et de la diaspora soient bien mises en œuvre en direction des personnes réellement éligibles. Non sans demander que toutes les dispositions soient prises pour que l’état d’urgence et la loi d’habilitation ne soient des prétextes pour contourner les principes d’éthique, de bonne gouvernance, de redevabilité et de contrôle de l’action publique. « Le comité de pilotage inclusif de la force Covid-19 soit mis en place afin de garantir la transparence et le contrôle de la gestion des fonds dédiés. Que le dialogue soit maintenu afin que les récentes consultations ne soient qu’une simple opération de communication de la présidence », ont-ils ajouté.

Pour Y’en a marre, « la lutte contre le Covid 19 nécessite un climat de confiance et de sérénité entre les autorités et les populations et, cela passera par la transparence et le respect scrupuleux des règles de bonne gouvernance que seul l’Etat peut garantir ».