Fonds Covid-19 : Sonatel et sa légende à 2 milliards

La Sonatel déclare avoir contribué à hauteur de 2 milliards FCFA dont 250 millions de FCFA destinés au fonds Force Covid-19.

Dans le détail, Sonatel évalue à 1,750 milliards FCFA l’aménagement de l’ex aérogare des pèlerins de l’aéroport Léopold Sedar Senghor en site médical, une option finalement abandonnée par les autorités.

Selon le journal Libération, la Sonatel annonce aussi avoir offert gratuitement un système de communication, pour le ministère de la Santé et les sapeurs-pompiers, et renforcé la capacité des centres d’appels abritant le numéro vert 800 00 50 50.



L’opérateur de téléphonie mobile fait également état d’achat de temps d’antennes pour la diffusion des messages de sensibilisation au niveau des télévisions de grandes audiences et des radios communautaires, une gratuité du paiement des factures Orange postpaid, une réduction de -50% sur les frais Woyofal et l’annulation de la commission sur le paiement marchand.



Quid des 100 000 forfaits gratuits de 3G offerts aux entreprises pour faciliter le télétravail et des forfaits de 1Go offerts aux élèves/étudiants pour l’accès gratuit aux cours en ligne de l’UVS et du CNED. Sans compter la diffusion de SMS et de messages vocaux gratuits de sensibilisation envoyés aux abonnés mobile d’Orange.



Une contribution financière logistique qui prête à sourire, et pour cause. Un ingénieur des télécoms joint par Libération de déballer : «Tout ce qu’ils ont annoncé se passe dans un même réseau qui leur appartient. Ils ont déjà les infrastructures et l’investissement est déjà amorti. Cela ne leur coûtera rien».

Résultat des courses, les autorités sénégalaises, qui digèrent mal ce coup fourré de la Sonatel qui a fait un chiffre d’affaires de 1086 milliards en 2019, ne semblent pas avoir dit leur dernier mot. Affaire à suivre…