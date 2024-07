Finale de la Coupe du Sénégal : les prix des billets dévoilés

La finale de la Coupe du Sénégal opposera Férus de foot de Louga et Mbour Petite Côte, samedi 13 juillet au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. Citant la Fédération sénégalaise de football (FSF), Wiwsport, repris par Source A, annonce que la vente des billets pour suivre la rencontre débute ce jeudi 11.

La même source indique que les tickets seront disponibles au stade Demba Diop, à l’ancien siège de la FSF, à Iba Mar Diop et à Ngalandou Diouf de Rufisque, pour des tarifs oscillant entre 1000 et 25 000 francs CFA. Le quotidien d’information renseigne que les prix les plus accessibles offrent une place à la tribune jaune. Ceux qui voudront suivre le match dans de meilleures conditions paieront 10 000 F CFA (fauteuil VIP), 15 000 (Loge annexe et VVIP latéral) et 25 000 (VVIP centre).

Bonne nouvelle pour les amoureux de foot qui n’auront pas les moyens de se payer un billet : Source A signale que l’accès aux virages Nord et Sud sera gratuit.