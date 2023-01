FIFA THE BEST : Sadio Mané parmi les 14 nommés pour ce trophée !

Qui va succéder à Robert Lewandowski, double tenant du titre ? La course est lancée. La FIFA a dévoilé ce jeudi la short-list des joueurs en lice pour le trophée : meilleur joueur de l’année. Sadio Mané est retenu parmi les 14 candidats, renseigne Wiwsport.

Ils sont choisis par un panel d’experts du football en fonction de différents critères. C’est la première étape du FIFA THE BEST qui passe par deux étapes de votation. Puis, l’autre vote va concerner les journalistes, supporters, capitaines et sélectionneurs. Les voix des capitaines (25%) et des sélectionneurs (25%) des équipes nationales pèsent pour moitié. L’autre moitié des votes est répartie équitablement entre les supporters (25%) et un groupe de représentants des médias (25%) du monde entier.

Pour le moment, les votes sont ouverts sur le site de la FIFA et seront clôturés le 3 février prochain. La FIFA communiquera ainsi après la liste des 3 nominés pour la finale. La cérémonie des The Best FIFA Football Awards est prévue le 27 février prochain à Paris. Retenons que pour cette édition, les performances entre le 8 août 2021 et le 18 décembre 2022, date de la finale de la Coupe du monde. Sur cette liste, trois joueurs étaient absents durant ce grand rendez-vous du football mondial : Erling Haaland, Sadio Mané et Mohamed Salah.

Julián Álvarez (Argentina / Club Atlético River Plate / Manchester City FC)

Jude Bellingham (England / BV Borussia 09 Dortmund)

Karim Benzema (France / Real Madrid CF)

Kevin De Bruyne (Belgium / Manchester City FC)

Erling Haaland (Norway / BV Borussia 09 Dortmund / Manchester City FC)

Achraf Hakimi (Morocco / Paris Saint-Germain FC)

Robert Lewandowski (Poland / FC Bayern München / FC Barcelona)

Sadio Mané (Senegal / Liverpool FC / FC Bayern München)

Kylian Mbappé (France / Paris Saint-Germain FC )

Lionel Messi (Argentina / Paris Saint-Germain FC)

Luka Modrić (Croatia / Real Madrid CF)

Neymar (Brazil / Paris Saint-Germain FC)

Mohamed Salah (Egypt / Liverpool FC)

Vinícius Junior (Brazil / Real Madrid CF)