Fête de l’indépendance : Voici les nouvelles dispositions prises par l’Armée

En prélude à la célébration du 4 Avril 2023, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) a tenu une rencontre, ce mardi, au Cercle mess des officiers Colonel Emmanuel Gomis. Face à la presse, selon Seneweb, le directeur de la Dirpa a fait part des modifications apportées à la 63e édition de la célébration de l’indépendance du Sénégal. « Dans ce contexte particulier coïncidant avec le ramadan et le carême, les festivités vont commencer plus tôt que d’habitude. Le chef de l’État va faire son entrée à 9 h 30 mn. Ce qui va marquer le début de la cérémonie. Au-delà de ce changement sur les horaires, la retraite aux flambeaux est exclue dans la région de Dakar. Cependant, elle se fera dans les autres régions et départements du pays.

Également, la Musique nationale des forces armées est aujourd’hui devenue Bataillon de la musique des forces armées et, est dirigée par un chef de corps et des unités », informe le colonel Moussa Koulibaly. Avec comme thème « Forces de défense et de sécurité, préservation des ressources naturelles », les forces de l’ordre militent pour la protection des ressources minières, forestières, gazières, pétrolières, etc.

« Chacun de nous à un rôle à jouer, afin de bâtir un développement économique. Cependant, pour que cela puisse réellement servir à atteindre les aspirations fixées, il faut que ces ressources soient sécurisées. À cette occasion, un film condensé sera présenté au président de la République ainsi qu’aux invités, pour montrer ce que font les différentes forces (Douane, Eaux et forêts, Armées…) dans l’appel de cet objectif qui est essentiel pour l’État du Sénégal», a-t-il déclaré.