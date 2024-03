Féminité, préjugés, haut niveau – Mathilde Aïcha Diop se confesse : « Ce que j’aurais aimé dire à la Mathilde d’il y a 10 ans … »

Elle fait partie de cette nouvelle génération de joueuses qui promet un retour du Sénégal sur le toit de l’Afrique. Fille d’ une lé gende de basket, Mathilde Aicha Diop, 26 ans – 184cm , s’ est frayé e un chemin pour devenir une Lionne qui inspire. S’affirmer est un maître-mot chez cette jeune femme qui assume son choix d’être sportive tout en gardant sa féminité. À travers cette édition spéciale dédiée aux femmes, Mathilde Diop nous délivre un visage d’elle jusque-là inconnu.

Pouvez-vous partager avec nous votre parcours académique et professionnel ?

Alors tout a commencé au centre de Bopp bien évidemment c’est là où j’ai appris à jouer depuis le mini basket. J’ai rejointun centre de formation dans le nord de la France après avoir obtenu mon BFEM à l’école Maristes. J’ai fait 3 ans dans ce centre de Formation de Arras, là où j’ai obtenu mon Bac S avant de rejoindre les États-Unis pour mon cursus universitaire.

J’ai d’abord joué à Arizona Western College pendant une année avant de poursuivre le reste de mon cursus à l’Université du Colorado. J’ai gradué en 2021. Par la suite, j’ai entamé ma carrière professionnelle en France à Colomiers avant de rejoindre La Glacerie, et la Jeanne d’Arc l’année dernière. Depuis quelques mois, j’évolue en Allemagne.

Est-ce que le basket a toujours été votre rêve d’enfant ? Si non, lequel ?

Le basket a, en effet, toujours été un rêve depuis toute petite,ayant notamment grandi dans une famille de basketteurs avec un père (NDLR : Moustapha Diop gaucher) qui a marqué son empreinte dans ce sport.

Petite fille, quel regard portiez-vous sur les athlètes ? Qu’est-ce qui vous attirait le plus chez eux ?

J’admirais beaucoup leur courage, leur persévérance et surtout leur passion. Rester devant la télé avec mon père jusque tard le soir à regarder n’importe quelle compétition a fait grandir cette envie d’être à leur place un jour. Cela me transmettait beaucoup d’émotions et j’avais envie un jour de transmettre cette même émotion à des petites filles comme moi à l’époque.

Le sport de haut niveau change très souvent le physique des femmes. Comment l’avez-vous vécu ?

Oui effectivement, mais c’est un choix que nous avons fait. Moi je l’ai personnellement bien vécu parce que je m’adapte facilement à toute situation.

Durant votre parcours avez-vous une fois reçu des jugements sur votre physique ?

J’en ai reçu pas mal à vrai dire lol. Mais après tu te dis que les gens ne sont jamais contents. Ils auront toujours quelque chose à dire. L’essentiel c’est d’être bien dans ta peau et surtout d’être en mesure de répondre aux exigences du sport que tu pratiques pendant ta carrière professionnelle. Après, libre à toi de retrouver ton « corps idéal » on va dire si celui-ci ne l’était pas déjà bien évidemment.

Selon vous, est-ce qu’on peut faire du sport de haut niveau et garder sa féminité ?

Oui sans aucun doute. Faire du sport de haut niveau n’est pas synonyme de dire au revoir à sa féminité. Il y a plein d’exemples de sportives de haut niveau qui sont toutes aussi féminines qu’un top model. Moi c’est une des choses que j’apprécie beaucoup chez les joueuses américaines et ça devient de plus en plus le cas en Europe aussi. Je ne juge personne, mais moi personnellement, même si c’est tout naturel, je fais en sorte de garder ma féminité en toute circonstance, mais n’empêche une fois sur le terrain tu fais ce que tu as à faire. Au finish c’est tout naturel à mon avis c’est pas quelque chose que tu forces ou que tu prévois.

Selon vous, qu’est-ce qui est le plus dur dans ce métier en tant que femme?

Je pense le plus dur c’est qu’on peine à recevoir le respect qu’on mérite due aux inégalités qui peuvent exister dans ce milieu. Très souvent, les gens ont du mal à prendre au sérieux le basket féminin alors qu’on a le même mérite, on travaille aussi dur et on fait souvent beaucoup plus de sacrifices en tant que femmes.

Est-ce qu’il y a des femmes qui vous ont inspirée ? Si oui, lesquelles ?

Ma mère bien évidemment. Elle m’a toujours inspirée et elle continue de m’inspirer jusqu’à aujourd’hui. Une brave femme Macha ‘Allah. Mis à part elle, je peux en citer plein, mais je vais rester sur le milieu local et citer Maïmouna Mbengue, présidente de la Jeanne d’Arc. Une femme respectable et admirable pour plusieurs raisons. Elle est aussi en traind’effectuer un travail remarquable depuis quelques années, dans un milieu “d’hommes’’ malgré toutes les difficultés qui peuvent se présenter. Les anciennes gloires du basket aussi sont toutes aussi inspirantes, je ne peux pas citer tout le monde, mais je dirais que toute femme peut être une source d’inspiration. Vive nous !

Aujourd’hui, qu’est-ce que vous auriez aimé dire à la Mathilde il y a 10 ans ?

J’aurais aimé lui dire que le regard des gens ou la pensée des gens ne définit pas qui tu es ou qui tu seras. Je m’en suis rendue compte bien évidemment, mais c’est quelque chose que j’aurais aimé comprendre plus tôt. Parce que trop souvent,nous en tant qu’athlètes, sommes victimes de toutes sortes de préjugés, critiques négatives, etc. Comprendre que ce que les gens disent ou pensent n’a pas forcément à devenir ta réalité, c’est important.

Ne pas s’égarer de ses objectifs pour quiconque, avoir toujours cette même vision de tunnel, et surtout savoir encaisser. Savoir encaisser parce que malheureusement, c’est la voie qu’on a choisie et on en verra de toutes les couleurs, mais il faut avoir un esprit de dépassement et comprendre que c’est ton devoir de faire fi de certaines choses pour éviter que cela ne t’atteigne mentalement.

Qu’est-ce que Mathilde aime faire en dehors du basket ?

Mathilde aime bien passer du temps avec ses proches, et bien évidemment faire du shopping lol.