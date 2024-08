Kéwoulo avait levé le lièvre, hier. Et après l’indignation générale créé par la nouvelle de l’arrestation des «envoyés spéciaux de Sonko», le temps est, désormais, à la réflexion sur les conséquences de ces actes posés par le trio qui a été interpellé par la Division des Investigations criminelles (DIC) et présenté hier au parquet.

A en croire des sources judiciaires consultées par Kéwoulo, le trio n’était pas à son coup d’essai. Kéwoulo a appris que El’hadj Mamadou Diallo dit Baba qui passe pour être le principal maitre d’ouvrage de ce rocambolesque projet d’escroquerie n’est pas inconnu des autorités. Contrairement à ce que pourraient penser de nombreuses personnes, Kéwoulo a appris que le trio avait déjà réussi à s’introduire après des autorités arabes. Il y a de cela plusieurs semaines, un citoyen sénégalais basé au Qatar avait appris que des “officiels sénégalais” envoyés par le Premier ministre Ousmane Sonko séjournaient à Abou Dabi. Partisan du leader de Pastef, cet homme était passé par tous les canaux à sa disposition pour alerter la primature et en avoir le cœur net sur les «missionnaires. »

Et, ici aussi, la lettre envoyée au Sheikh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, le président des Émirats Arab Unis, écrit en Anglais, n’a pas échappé à la vigilance de ce Sénégalais. Hélas, l’alerte qu’’il a donnée n’a pas été perçue à temps. Et, en ce mois d’Avril 2024, les «envoyés très spéciaux de Sonko » ont fait feu et flamme à Abou Dabi. Ayant marqué un coup de maitre dans ce pays du Golf, El’hadj Mamadou Diallo dit Baba et ses compagnons ne comptaient pas s’arrêter en si bon chemin. Et si, pour le moment, on ignore tout de leur parcours délictuel, c’est l’escale de Benghazi qui les a perdus. “Ce jour-là, en compagnie de Aly Bamanka, de Safiétou Sy et de Serigne Mbaye, El’hadji Mamadou Diallo a atterri à Benghazi en passant par Tunis.” Et après avoir réussi à tromper la vigilance du Premier ministre libyen, Abdel Hamid Dbeibah, le trio est revenu au Sénégal sans Aly Bamanka.

Une fois de plus, comme à Abou Dabi, le fait que cette lettre officielle du PM sénégalais soit écrite en Anglais, pour un pays francophone, a fait tiquer un Sénégalais à qui l’affaire a été présentée. Curieux après coup, c’est le chef de cabinet du Premier ministre libyen qui a câblé son homologue sénégalais. Et à Dakar on a failli tomber des nues en apprenant le topo. Aussitôt, le Directeur de cabinet du Premier ministre a alerté son patron qui s’est attaché les services du ministère de l’Intérieur. Cueillis à Dakar par la DIC, le trio a fait l’objet d’un retour de parquet hier. Et peut, à tout moment, être placé sous mandat de dépôt pour chercher à connaitre l’étendu des dégâts qu’ils pourraient avoir causés.

En attendant que cette affaire soit tirée au clair, Kéwoulo a appris que El’hadj Mamadou Diallo dit Baba qui passe pour être le cerveau de l’affaire est un responsable de l’APR, le parti de l’ancien Président Macky Sall. Il est proche Amadou Ba. Aussi, si Serigne Mbaye, un militant de Pastef, semble être le moins capé de cette bande, le rôle de Mme Safiétou Sy reste à déterminer. Pendant de nombreuses années, cette femme a cherché par tous les moyens à s’approcher des leaders de Pastef. Et tout porte à croire qu’elle pourrait s’être fait photographier aux cotés de certains leaders de Pastef pour mieux asseoir sa thèse de “proche de Sonko.”