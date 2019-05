L’encombrant héritage de Cheikh Béthio n’a pas encore fini d’occuper la Une des journaux. Hier, à l’occasion du troisième jour de deuil du guide des Thiantacounes, c’est un autre personnage inconnu de la fratrie des Thioune qui a fait son apparition. Et alors que personne ne l’attendait, c’est une Fatim Thioune vindicative qui est venue s’adresser aux journalistes pour leur marteler que le règne de Sokhna Aïda Diallo est bel et bien terminé.

La cérémonie de deuil organisée hier à Médinatoul Salam à l’occasion du troisième jour du rappel à Dieu de Sérigne Béthio Thioune a exacerbé les tensions. Alors que le représentant du Khalife général des mourides, Sérigne Bass Abdou Khadre Mbacké, s’est calmement invité à la cérémonie en adoubant Sérigne Saliou Thioune « Gueule Tapée » comme Khalife général des Thiantacounes, c’est l’intervention de la fille aînée du défunt qui a attisé la tension. Alors que personne ne l’attendait, Sokhna Fatim Thioune s’est dirigée vers le micro de nos confrères de DakarActu pour dire ses vérités.

A l’en croire, le débat de la succession au trône laissé vacant par son défunt père ne se pose pas. « Ici il n’y aura qu’un héritier. Ce sera Serigne Saliou Gueule Tapée. C’est lui l’homme et nous acceptons de nous ranger derrière lui. Mes frères et moi. Et Aïda Diallo, c’est le mariage qui l’a amené dans notre famille. Ce mariage est terminé. Aïda ne nous dirigera pas, elle ne se nomme pas Thioune. Elle se nomme Diallo. Elle ne s’assoira plus dans un fauteuil ici. C’est Sérigne Saliou Thioune Thioune « Gueule Tapée » qui nous dirigera, désormais. Une personne ne peut hériter de son père et hériter des parents d’autrui« , a déclaré Sokhna Fatim Thioro Thioune. Une déclaration qui ne va sûrement pas arranger les choses dans le règlement du trop lourd legs laissé par Cheikh Béthio Thioune.