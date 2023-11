Farba Ngom rassure Amadou Ba : « Matam titre foncier Macky Sall la »

La région de Matam a remis 181 867 parrainages au candidat de Bby, Amadou Ba. La cérémonie de remise a eu pour cadre le siège de l’Apr sis à Mermoz. Occasion pour Farba Ngom de rassurer le candidat de Bby lors de sa prise de parole.

« Matam fait partie des titres fonciers de Macky Sall et il restera le titre foncier de Macky Sall, mais il faut savoir que nous, on n’a pas dit qu’on est avec toi, on a dit qu’on est avec Macky Sall, on le répète encore une fois, on est avec Macky Sall. Par contre Macky Sall a dit qu’il faut qu’on soit avec toi, donc on est avec toi, aujourd’hui il n’y a que toi, Macky Sall dit que c’est Amadou Ba, nous on dit également que c’est Amadou Ba, Macky Sall a décidé que c’est Amadou Ba qui nous dirige donc c’est Amadou Ba qui va nous diriger. Il a confiance en toi, nous également nous avons confiance en toi. »