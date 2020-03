Familles d’émigrés à Louga : Ce qui va changer avec le coronavirus

Louga, une ville d’émigrés par excellence est jusque-là épargnée par le coronavirus. Mais plusieurs cas suspects ont été détectés sur toute l’étendue de la région. À chaque fois, les prélèvements envoyés à l’institut Pasteur de Dakar ont révélé que les personnes suspectées, qui sont généralement des émigrés ne sont pas atteintes

. Face à cette pandémie qui gagne du terrain de jour en jour, la peur et l’inquiétude sont les sentiments les mieux partagés dans les familles de Modou-Modou à Louga.Des familles inquiètes sur le sort de leurs parents à l’étranger

Seneweb est allé à la rencontre de ces familles dont la vie est chamboulée depuis plusieurs semaines, du fait de la pandémie dont les conséquences commencent déjà à impacter la vie de tout un chacun. Khady Fall, la trentaine sonnée, est mariée à un émigré établi en Italie. Trouvée près de la place Yacine Boubou en plein centre ville, le téléphone collé à l’oreille, la bonne dame fait une commande de produits détergents pour se protéger contre le Covid 19. Après quelques minutes de communication, elle accepte de nous parler de la pandémie, avant de donner des nouvelles de son mari expatrié.

La voix hésitante, Khady Fall se dit très touchée par le sort de son époux qui se trouve en Italie où la pandémie est en train de faire des ravages. « Je parle avec mon mari à chaque instant, mais comme beaucoup de Sénégalais, il est confiné dans son appartement. Il n’est pas encore infecté par le Covid-19. Il tente de me rassurer mais j’ai peur. Mes deux filles me demandent chaque fois leur père », confie-t-elle.

Dire que la peur a fini de s’installer dans les familles des Modou-Modou. A Santhiaba-Nord, une sexagénaire qui a requis l’anonymat nous a confié que ses trois enfants sont en Espagne. Alors que l’on dénombrait les premiers morts liés à l’épidémie, « je les avais appelés pour leur demander de rentrer, mais sans succès ». Très inquiète, elle passe son temps, dit-elle, à prier pour tous les Sénégalais et particulièrement ceux qui se trouvent dans les pays étrangers où la pandémie est présente.

Des difficultés financières en vue pour plusieurs familles de Modou-Modou

La pandémie du Coronavirus a fini d’installer la psychose dans plusieurs familles d’émigrés. À l’instar des Européens, les Modou eux aussi sont confinés dans leurs appartements. Ils ne peuvent plus travailler à cause de la pandémie. « Ceux qui sont dans le secteur informel n’auront plus les moyens d’envoyer la dépense à leurs familles », insiste un ancien Modou reconverti dans le commerce à Louga. Pour lui, « si la maladie perdure, il aura beaucoup de familles qui seront disloquées. Dans plusieurs maisons d’émigrés, généralement, c’est le mari qui s’occupe de la dépense quotidienne, des factures d’eau et d’électricité; s’il ne travaille pas, il ne pourra plus envoyer de l’argent », renchérit MbayeDiagne, chauffeur de taxi. L’inquiétude se lit sur le visage des parents d’émigrés qui ne savent plus où donner de la tête.

Plaidoyer pour le rapatriement des personnes non infectées

Malgré la décision prise par le gouvernement de maintenir nos concitoyens dans leurs pays d’accueil respectifs, à Louga, des familles de Modou-Modou demandent le rapatriement de leurs parents non encore infectés. Pour Abdou Khoulé, « les malades peuvent rester là-bas et suivre leurs traitements sur place tandis que ceux qui ne sont pas encore atteints peuvent rentrer pour rassurer leurs familles. S’il y’a des Sénégalais non infectés par coronavirus et qui manifestent le désir de rentrer au pays, l’Etat doit leur faciliter le retour », pense-t-il. Avant d’ajouter : « Tant que nos parents cohabitent avec la maladie à l’étranger, nous ne serons jamais tranquilles « .

L’avis de Abdou Khoulé est loin d’être partagé par son ami Amadou Fall. Ce dernier considère que la décision prise par le gouvernement du Sénégal est bonne. Mieux, « elle est salutaire car elle nous permet de nous protéger contre ce fléau des temps modernes ». Malgré la fermeture des frontières aériennes, on nous signale des Modou-Modou qui continuent de rallier la ville et ses environs par la voie terrestre. Ce qui est dangereux aux yeux des autorités sanitaires qui leur conseillent de se rapprocher de leurs services pour se faire dépister.

« Le coronavirus aura un impact sérieux sur l’économie locale »

Il est certain que la pandémie aura un impact sérieux sur l’économie locale. A cause du confinement des ressortissants lougatois dans leurs pays d’accueil respectifs, dans la capitale du Ndiambour, l’argent ne circule comme avant la pandémie. Selon bon nombre de personnes que nous avons contactées, une crise sans précédent risque de s’installer à Louga qui est une ville à forte émigration. L’économie locale est quasi entretenue par les émigrés, dont les familles s’inquiètent beaucoup des conséquences que la pandémie risque d’engendrer.