Fadel Barro décoche des flèches contre le nouveau régime incarné par le tandem «Diomaye-Sonko». L’ancien coordonnateur du mouvement citoyen «Y’en a marre», invité de l’émission «Sen dose matinale» de SourceA Tv, est d’avis que «les autorités actuelles ont opté pour une gouvernance de buzz».

Il donne un exemple : «elles ont fait du spectacle, lors de la Tabaski, avec le ministre des Transports, El Malick Ndiaye, qui a attendu la veille de la fête pour déployer des bus de Dakar Dem Dikk (DDD) au garage des Baux maraîchers pour convoyer les Sénégalais». Or, estime l’activiste, «il (El Malick Ndiaye) pouvait nous épargner ce spectacle en optant pour cette solution dès le début parce que tout le monde sait que les transporteurs augmentent les prix a chaque événement».

Revenant à la charge, le président du mouvement «Jammi Gox Yi», qui avait déclaré sa candidature à la Présidentielle 2024 avant de jeter l’éponge, se désole que le Premier ministre, Ousmane Sonko, n’ait toujours pas fixé de date pour sa Déclaration de politique générale (DPG). «C’est dommage parce qu’on a attendu ce Projet et tout le monde attendait cette (DPG) qui va permettre d’avoir une idée sur les orientations et les stratégies du gouvernement pour mettre fin à la souffrance de la population, à la cherté du loyer, au coût de la santé, à la gestion du foncier, …», regrette-t-il.

Fadel Barro de marteler : «J’ai été envoyé en prison par Macky Sall parce que je combattais le mur qui devait être affecté à la Turquie. Aujourd’hui, l’hôtel Azalaï se trouve derrière ce mur. Et malheureusement, c’est dans cet hôtel que les autorités actuelles ont été félicitées après leur victoire au soir du 24 mars.»

L’activiste égratigne aussi le Président Bassirou Diomaye Faye : «Nous devons aider Diomaye. Il n’a pas beaucoup parlé parce qu’il est toujours en voyage. D’ailleurs, il est temps qu’il s’arrête pour s’intéresser aux affaires des Sénégalais.‘il devait éclairer les Sénégalais sur le supposé deal entre eux et Macky Sall concernant la loi d’amnistie.» Fadel Barro «s’engage à porter le combat» pour l’abrogation de cette loi «afin de rendre justice aux victimes des événements entre 2021 et 2024».