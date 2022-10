Sur initiative de l’Association des producteurs de glace du Sénégal (Aprolage), les professionnels du secteur étaient en conclave hier (mardi) à Mbour. Ces opérateurs économiques estiment que l’Etat est dans une obligation morale d’intervenir pour sauver un secteur en agonie. Ils se disent confrontés à une myriade de difficultés dont les factures trop élevées de la Senelec, ayant entrainé une hausse continue des coûts de production. Résultat : 70 usines seulement sont encore en activité dans le pays, ont-ils déploré.

Une hausse du prix de la glace est inévitable dans ces conditions, ont averti ces producteurs. S’il y a un secteur dont la solidité est entrain de fondre comme neige au soleil, c’est bien celui de la fabrication de glace industrielle. Pour cause, ces entreprises sont entrain de crouler sous le poids des charges. Les professionnels s’activant dans ce domaine tirent la sonnette d’alarme. L’Association des producteurs de glace du Sénégal (Aprolage), qui était en conclave hier à Mbour, a présenté un bilan d’exploitation qui fait ressortir de sérieuses menaces de cessation d’activités pour la plupart de ses unités.

À entendre parler ces fabriquant de glace, leurs coûts de production ont drastiquement évolué depuis quelques années sans que les prix de vente suivent le même rythme haussier. Au contraire, bien des facteurs handicapants sont venus compliquer leur quotidien. C’est le cas de la crise de la Covid 19 et de celle liée à la guerre d’Ukraine, ont-ils souligné. Face à cette situation qui a fini de plomber leurs activités, les producteurs de glace crient au secours.

Selon le secrétaire général de l’Association des producteurs de glace du Sénégal (Aprolage), Daouda Sarr, ils n’en peuvent plus. « Notre secteur est en crise et nous sommes à l’agonie. Cette situation est due en grande partie aux factures trop élevées de la SENELEC. Aujourd’hui, nombreuses sont les entreprises qui ont fini par fermer leurs portes parce qu’elles ne peuvent plus supporter les charges. Au moins 70 % de nos charges sont constituées par les factures d’électricité. Nous demandons aux autorités de se pencher sur cette question car, depuis 15 ans, le prix de nos produits n’a pas connu une hausse alors que tous les prix des services que nous utilisons et des pièces de rechange ont connu une augmentation. C’est pourquoi nous ne pouvons plus continuer à vivre ce calvaire qui nous mène à la ruine», a martelé le porte-parole de ces fabricants de glace alimentaire.

A cause de cette crise que traverse le secteur, on compte de moins en moins d’usines car de nombreuses entreprises ont fini par mettre la clé sous le paillasson. « Aujourd’hui, il y a moins d’usines de glace au Sénégal parce que les charges sont énormes. Vu que nous sommes étranglés par ces charges, nous lançons un appel à l’Etat pour sauver notre secteur d’activité. La dernière fois, le président de la République a invité autour de la table tous les secteurs d’activités sauf les producteurs de glace. Pourtant, ne serait-ce que pour la fabrication de pain, le boulanger a obligatoirement besoin de glace » a expliqué le secrétaire général d’Aprolage. Les producteurs de glace préviennent.

Selon, la crise qu’ils traversent va induire inévitablement une hausse du prix de la glace. « Après discussions, nous verrons ce que nous pourrons augmenter tout en sauvant les entreprises et éviter que le prix du produit soit trop cher. Nous produisions 1 300 tonnes de glace et maintenant nous n’avons que 70 usines de glaces » a déclaré Daouda Sarr, le secrétaire général d’Aprolage.