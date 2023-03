« Exécutions d’enfants dans un camp militaire » au Burkina : l’enquête qui irrite Ouagadougou

Dans un article publié hier lundi 27 mars, le site d’informations du journal français Libération a dénoncé des exécutions d’enfants au Burkina Faso. Il dit avoir reçu une vidéo macabre montrant des enfants et des adolescents assassinés à Ouahigouya, dans le Nord du pays. La vidéo d’une minute 23 secondes a été tournée dans un camp militaire d’après le journal.

« Leur tenue est caractéristique des soldats de l’armée régulière du Burkina Faso »

« A l’image, une petite dizaine d’hommes circulent autour des corps étendus. Six portent un pantalon de treillis, des rangers et un tee-shirt bleu. C’est le cas de celui qui, à la trentième seconde de la vidéo, brandit une lourde pierre au-dessus de sa tête pour la laisser retomber sur le crâne d’une des victimes avant de s’écarter en courant. « Il respire toujours » commente un autre hors caméra. Leur tenue est caractéristique des soldats de l’armée régulière du Burkina Faso. On distingue d’ailleurs, sur l’épaule gauche de trois d’entre eux, un écusson aux couleurs du drapeau burkinabé » indique l’article de « Libération ». Dans un communiqué diffusé hier lundi, le gouvernement burkinabé a dénoncé une publication aux desseins “subversifs”.

« Raisonnements approximatifs, simulations douteuses »

« Sur la base d’interprétations orientées, de raisonnements approximatifs et de simulations douteuses, des journalistes de ce média accusent des militaires Burkinabè de s’en être pris à des enfants dans une caserne militaire. Osant des rapprochements grossiers, hasardeux et particulièrement tendancieux entre plusieurs aspects liés à l’appartenance ethnique ou communautaire, les auteurs masquent maladroitement le dessein subversif de cet article qui est manifestement de jeter le discrédit sur nos Forces Combattantes et d’opposer les Burkinabè aux Burkinabè », condamne la note signée du porte-parole de l’exécutif Jean Emmanuel Ouédraogo.

« Certains groupes terroristes utilisent l’uniforme des Forces Armées Nationales »

Pour Ouagadougou, la publication contient les preuves du manque de professionnalisme des journalistes qui semblent n’avoir aucune connaissance de la réalité du terrain et de l’environnement dans lequel se mène la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso et dans la bande sahélo-saharienne. « Le minimum de prudence aurait recommandé de nuancer ces affirmations dans la mesure où certains groupes terroristes, dans un esprit de perfidie, utilisent l’uniforme des Forces Armées Nationales pour attaquer les populations civiles », poursuit le communiqué du gouvernement.

Le Burkina Faso soutient que ses Forces engagées dans la lutte contre le terrorisme agissent dans le « strict respect du Droit international humanitaire et conformément à leur formation initiale et continue en la matière. Il « condamne fermement ces manipulations déguisées en journalisme pour tenir l’image du pays des Hommes intègres ».