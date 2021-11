La Division des Investigations criminelles du Sénégal détient dans ses locaux le gardé à vue le plus jeune de l’histoire judiciaire du Sénégal. Depuis hier, un garçon âgé tout juste de 4 ans et entre les mains des policiers sénégalais d’Interpol. En compagnie de sa mère, ils sont privés de liberté parce que, un juge italien basé à Rome, a décerné un mandat d’arrêt contre Habsatou Khadidja Dia. Et voudrait l’entendre dans son cabinet en Italie.

Le bureau sénégalais d’Interpol détient, depuis lundi dernier, des gardés à vue bien particuliers. Il s’agit de Mme Habsatou Kh. Dia et son fils, Saliou, âgé tout juste de 4 ans. Convoqué le lundi à venir répondre aux policiers de la DIC, Mme Kh. Dia s’est retrouvée face à des enquêteurs qui lui ont fait savoir qu’ils agissaient en exécution d’un mandat d’arrêt international décerné par un juge italien de Rome dans le cadre de la non représentation de son enfant à son ex compagnon. Mariée à un talien rencontré à Monaco, Kh. Dia a donné naissance à un garçon. “Mais, suite à des difficultés de ménage, le couple s’est séparé et l’homme a enclenché une procédure de divorce“, ont fait savoir des membres de la famille de Kh. Dia. Conscient qu’il ne peut rien obtenir des tribunaux français où résidait pourtant le couple, l’ex compagnon a décidé de faire valoir ses droits auprès des juges de son pays natal, l’Italie, où il est allé déclencher une procédure de divorce avec, à la clé, la demande exclusive de la garde de l’enfant issu de leur ménage.

Absente devant les juridictions italiennes, Kh. Dia qui n’a pas fait valoir ses droits a été jugée par défaut. Dans cette situation, les volontés du demandeur, consignées dans le certificat de non conciliation et demandes réitérées dans le certificat de divorce issu de cette séparation, sont devenus les décisions du tribunal aux affaires familiales de Rome. Reste, maintenant, à faire exécuter cette décision -de confier la garde de l’enfant à son père- par la force publique, si nécessaire. Refusant de se soumettre à ce jugement et n’ayant pas fait valoir ses droits devant le juge italien, la Sénégalaise s’est retrouvée dans une mauvaise posture. Sous cet aspect elle devient, aux yeux de la loi italienne et européenne, une délinquante. Et devait conformément au mandat européen, délivré par ce juge italien, être arrêté et l’enfant remis à son père. “Il avait essayé de faire exécuter cette décision en France. Mais, là-bas, la justice ne l’a pas suivi. Et aucun policier n’a jamais tenté de reprendre l’enfant des mains de sa maman pour le remettre à son père“, a fait savoir la maman de H. Dia.

Ce que la France a refusé de faire, c’est le Sénégal -puisque sa cellule Interpol n’a rien d’autre à faire, NDLR- qui va s’y plier. Avec la convocation, l’arrestation et le projet d’extradition de la femme et de son fils vers l’Italie. Or, au même titre que sa mère -et grâce à une loi qui permet à une mère sénégalaise de transmettre la nationalité à son enfant né de père étranger-, le garçon est Sénégalais. Et puisqu’un principe de droit ancré partout veut que “aucun pays ne puisse être obligé d’extrader son ressortissant“, le Sénégal a, à mainte fois, martelé qu’il ne remettra jamais son national à un pays tiers. L’affaire Massata Diack est le dernier exemple montré par le Sénégal aux autorités judiciaires étrangères lorsque la France a décerné un mandat d’arrêt international pour faire arrêter et entendre le fils de Lamine Diack dans l’affaire de la campagne de corruption du CIO. Pour ce cadre-ci, les policiers de la DIC qui détiennent H. Dia et son fils dans leurs locaux semblent méconnaitre ce principe du droit international. Ou bien, ils ont décidé de s’asseoir dessus. En comptant sur le procureur général pour obtenir l’ordre d’exécution de ce mandat d’arrêt international.

Déterminée à ne pas laisser passer cette forfaiture, la famille de H. Dia a commis Me Clédor Ciré Ly pour défendre «les gardés-à-vue», les «mis à disposition des enquêteurs», selon la version des policiers. Interpellé par Kéwoulo, Me Clédor Ciré Ly qui veille désormais sur les intérêts de Kh. Dia et de son fils a fait savoir que “Interpol étant une organisation de police criminelle, elle n’a pas à gérer une affaire familiale, donc civile.” En plus de l’avoir martelé au chef de la police judiciaire du Sénégal, l’avocat l’a rappelé au chef du bureau central d’Interpol, basé à Lyon, en France. Aussi, trouvant cette situation ubuesque, Me Clédor Ciré Ly a rappelé que “Interpol Rome ne peut pas se saisir d’un citoyen sénégalais pour le transférer en Italie ou le remettre à une autorité italienne en dehors des frontières sénégalaises qu’après un contrôle exercé par la chambre d’accusation de la Cour d’Appel de Dakar, les droits de la défense étant scrupuleusement respectés.”

Ne comprenant pas cet empressement des policiers sénégalais à coute que coute plaire au juge blanc, l’avocat a rappelé que “le droit criminel étant un droit souverain, aucun Sénégalais ne peut être arrêté et remis à une autorité ou à une police étrangère aux fins de transfert en dehors des frontières nationales.” Toutes choses qui font penser, à Kéwoulo, que l’objectif des policiers est d’exercer une pression psychologique sur la femme et l’amener à dire qu’elle remettait librement son enfant aux policiers. Ainsi, ces derniers pourront faire venir le père au Sénégal et lui remettre l’enfant. “Parce que, la femme ne peut en aucun cas remettre son fils à des inconnus. Fussent-ils des policiers. C’est illégal ce que ces policiers sont en train de faire subir à cette dame.” A fait savoir Me Clédor Ciré Ly. Pour sa part, Mme D. Ba, la grand-mère du petit au cœur de ce conflit familial, ne comprend pas comment des Sénégalais peuvent faire subir à son petit-fils une si longue présence dans les locaux de la police. “C’est le cœur meurtri que je regarde ma fille et mon fils bloqués dans les locaux de la police, privés de liberté.