Exclusif – Récit d’un meurtre : l’homme qui a tué sa femme a été arrêté par la gendarmerie

Le meurtre de la jeune femme qui s’était nouvellement mariée, une semaine après son mariage à Hamady Ounaré, localité située dans le département de Ourossogui, région de Matam, à connu un rebondissement. Après une semaine de cabale, le meurtrier, suite à l’enquête méticuleuse des éléments de la brigade de Ndendory, le suspect a été arrêté. La grosse surprise est que le meurtrier n’est personne d’autre que le mari de la femme.

L’histoire fait froid au dos. Après une semaine de mariage, la jeune fille du nom de H.S. a été retrouvée morte égorgée. Le meurtrier, après des recherches actives menées par les hommes en bleu de Ndendory, il fut mis à nu.

Voyage au coeur d’une histoir pas comme les autres

Selon les temoignages recueillis par Kéwoulo Investigation, l’homme avait prédit son acte. Souffrant de « troubles » psychiques, le mari de la jeune mariée a eu à suivre des cours coraniques dans un « Dahra » du coin.

Dans la tradition des « Toucouleurs », après avoir appris et maîtrisé le coran, on te donne une distinction, une sorte de morceau de tissu lors d’une cérémonie car peu sont les apprenants qui arrivent à ce stade de l’apprentissage coranique.

Ainsi, le jeune mari a atteint ce niveau dans l’enseignement coranique et comme cela se fait, il lui a été décerné le « fil alpha », un morceau de tissu qu’il va mettre autour du front et qui va montrer qu’il a maîtrisé le coran.

Le mariage « forcé », l’origine du drame

Quelques temps après, les parents de la jeune femme ont décidé de la donner en mariage. Refusant d’épouser son « bourreau », la jeune H.S a « maintes fois dit non », selon les témoignages recueillis. Après des jours de discussions avec la jeune femme, elle finit par se soumettre à la volonté de ses parents.

Entre meurtre « senti », et meurtre « prémédité »

Un jour, alors qu’elle était dans son foyer, son mari est venu et lui a ouvertement dit « je vais te tuer« . Ayant pris au sérieux les menaces de son mari qui « souffre de troubles causées par le niveau qu’il a atteint dans l’apprentissage du coranique« , la jeune femme est retournée chez ses parents en leur annonçant la nouvelle.

Ses derniers lui ont demandé de retourner dans son foyer. La jeune femme qui avait catégoriquement refusé de retourner pour ne pas se faire tuer, est finalement revenue sur sa décision. Une fois retournée, l’irréparable s’est produit. L’homme qui menacait est passé à l’acte. Avec une pioche, il fracasse la tête de sa femme à coup de plusieurs coup.

Comment a-t-il été cueilli?

Son acte accompli, il a pris la poudre d’escampete et s’est réfugié dans la commune de Waoundé. Ainsi, les rumeurs ont commencé à se propager et défraient la chronique dans cette partie du pays. Le drame était sur toutes les lèvres et fait couler beaucoup d’encre. Partout dans la localité, la nouvelle est devenue le sujet de discussion.

Ayant eu échos du drame au cours de sa cabale à Waoundé, il affirme en ces propos « Celui qui a tué sa femme, il s’est fouré dans du pétrin. Je ne sais pas ce qui l’a poussé à commettre un tel acte. »

Dès son arrivée à Waoundé, située à quelques kilomètres de la frontière avec la Mauritanie, il s’est rendu dans la maison de l’imam du quartier Thioubalo de la commune. Devant son hôte, il a décliné son intention de voyager vers la frontière. C’est labà qu’il a été arrêté par des éléments de la brigade de gendarmerie. Il a été déféré à Ourossogui en attendant son jugement pour meurtre.