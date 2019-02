Foundiougne : Mabousso Diop, le coordonnateur de Cojer met en avant les réalisations de Macky Sall

En perspective des élections présidentielles de 2019, Mabousso Diop, le coordonnateur de cojer dans la localité de Diagane Barka, face aux reporters de Kewoulo s’est prononcé sur l’élection présidentielle du 24 février. Il est convaincu de la victoire du président sortant Macky Sall pour un second mandat ceci grâce aux réalisations faites à travers le pays et plus particulièrement le département de Foundiougne. Il en a profité pour lancer un appel à l’endroit des sénégalais et surtout des jeunes à voter pour un second mandat afin de continuer les chantiers entamés lors de ce premier mandat.