Euro 2024: Cristiano Ronaldo en larmes après le…

La star portugaise est revenue sur cette soirée riche en émotions pour lui. ‘’La tristesse initiale et la joie finale, c’est ce que donne ai football des moments inexplicables, c’est ce qui se passe, a expliqué Cristiano Ronaldo au micro de Sport TV. J’aurais pu donner un avantage à la Seleção, je n’ai pas pu. Pendant l’année je n’ai pas raté une seule fois et, quand j’en avais le plus besoin, Oblak a sauvé. C’est un sentiment de tristesse et de joie à la fois, mais le plus important c’est la qualification, l’équipe l’a méritée. La Slovénie a passé presque tout son temps à défendre, félicitations à l’équipe, en particulier à notre gardien qui a réalisé trois bons arrêts.”

Le joueur de 39 ans d’ajouter: ‘’Même les gens les plus forts ont leurs jours, j’étais déprimé et j’étais triste parce que l’équipe en avait besoin… Je ne peux pas, j’en parlerai plus tard, je parlerai plus tard.’’