Escroquerie portant sur 12 millions : Adama Baldé un guérisseur international tombe à Diourbel

Se disant spécialiste en science occulte et guérisseur traditionnel international, Adama Baldé croupit à la prison centrale de Diourbel depuis des jours. Le charlatan a été arrêté par les policiers du commissariat urbain de Mbacké selon des informations de Seneweb.

Sur le coup d’une plainte pour escroquerie portant sur 12 millions F Cfa, le monogame âgé de 56 ans s’est réfugié dans la commune de Mbacké d’après le plaignant. Mais le présumé escroc a été cerné par les éléments du commissaire Diallo.

Selon l’économie des faits, un émigré établi en France voulait se faire rejoindre par ses 03 enfants vivant au Sénégal. Ainsi, il a été mis en rapport avec le charlatan qui lui a réclamé un montant de 12 millions pour s’occuper des formalités de leur voyage en Europe. « Adama Baldé m’a demandé 04 millions F Cfa pour chacun de mes 03 enfants pour les amener en France dans le cadre de ses tournées en Europe. Ainsi, j’ai envoyé une rondelette somme de 08 millions à Adama via Ria. Et je lui ai remis en personne le montant restant (04 millions) chez lui », a déclaré H. Tall lors de l’enquête préliminaire, avant de remettre aux enquêteurs les factures des différentes transactions. Mais la célébrité très connue au niveau de plusieurs pays en Afrique et en Amérique n’a pas honoré ses engagements. Sachant qu’il a été escroqué, le plaignant lui a réclamé ses 12.000.000 F Cfa. Adama Baldé a remboursé 700.000 F Cfa à H. Tall d’après des sources de Seneweb. Finalement le charlatan a quitté Dakar pour se réfugier à Mbacké. Entendu sous régime de garde-à-vue, le spécialiste en science occulte et guérisseur traditionnel international s’est inscrit en faux contre les propos du plaignant. Adama Baldé déclarera qu’il est charlatan international et non démarcheur de visa. Selon lui, l’émigré l’avait contacté pour solliciter des prières en faveur des 10 membres de sa famille en lui remettant 1000 euros représentant les frais de consultation. «H. Tall m’a envoyé 1 .300.000 F Cfa pour l’achat des 03 taureaux dont un noir, un marron et un blanc en guise d’offrandes. Il m’a donné également 500.000 F Cfa », a-t-il fait croire sur procès-verbal. Déféré au tribunal de Diourbel pour escroquerie, Adama Baldé est écroué à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Selon nos sources, les services du charlatan étaient très sollicités. Ses visiteurs devaient payer chacun 30.000 F cfa pour se faire consulter au Sénégal. En Afrique, en Amérique et en Europe, il fallait donner respectivement 50.000 F Cfa, 100 dollars et 100 euros.