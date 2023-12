Equipe nationale : Youssouf Sabaly, Nampalys Mendy, Seny Dieng… l’état des lieux de l’infirmerie des « Lions » avant la CAN 2023

L’échéance approche. L’équipe du Sénégal entame la défense de son titre à la CAN Côte d’Ivoire- 2023, le 15 janvier prochain. Aliou Cissé qui annoncera prochainement le groupe de 27 joueurs retenus pour la compétition devrait composer avec les blessures des uns et des autres pour affronter la Gambie puis, quatre jours plus tard, le Cameroun et enfin la Guinée.

Le dernier pépin en date concerne Seny Dieng. La doublure être d’Edouard en sélection est indisponible pour une période pas encore déterminée après sa sortie sur blessure dimanche lors de la victoire (1-2) de son équipe face à Swansea, en Championship.

D’après Stades, la nature de sa blessure et sa gravité ne sont pas encore connues. Le portier devait passer des examens pour déterminer un diagnostic. De nature musculaire, la blessure de l’arrière-garde de Middlesbrough laisse planer un gros doute sur sa participation à la prochaine CAN.

Selon le quotidien sportif, la blessure du gardien numéro 2 des « Lions » est la troisième cette période d’avant-CAN d’un joueur de l’effectif sénégalais.

Ecarté des terrains depuis septembre, après avoir notamment rechuté en novembre, Youssouf Sabaly se rapproche du retour. Victime d’une entorse de grade 2 du ligament latéral interne du genou droit, le latéral des « Lions » ne devrait pas rejouer avant la fin de l’année 2023. Néanmoins, il a pu avancer dans son processus de retour.

Nampalys indisponible entre trois et quatre semaines ?

En conférence de presse samedi dernier, l’entraîneur du club andalou, Manuel Pellegrini, a confirmé que Sabaly a commencé à retoucher le ballon. Son apparition au sein des séances collectives devrait intervenir sous peu d’ailleurs.

« Il devrait être en condition sur les premiers jours du mois de janvier. Il a commencé à retoucher le ballon et on espère le récupérer après les fêtes de Noël. » Du coup, son retour à la compétition approche.

Sabaly devrait être opérationnel avec les Verdiblancos pour le déplacement sur la pelouse du Celta Vigo le 3 janvier prochain. Reste à voir s’il ne serait pas déjà dans la Tanière à cette date-limite pour la libération des joueurs pour la CAN.

Par contre Nampalys Mendy figure encore au rang des blessés. Le milieu de Lens, sorti mardi dernier en Ligue des champions devrait manquer trois à quatre semaines de compétition. Des doutes persistent sur la participation ou non à la grande messe du football africain.

Selon son entraîneur, l’international sénégalais souffre d’une lésion au niveau de la cuisse gauche. Il sera donc absent entre 3 et 4 semaines. « Si cette blessure remet en doute sa participation à la CAN ? Ce n’est pas moi qui prendrais la décision. Ce qui est certain, c’est qu’on a évoqué (une absence) entre trois à quatre semaines au vu de la nature de sa blessure », avait dit Franck Haise.

Une mauvaise nouvelle pour l’équipe du Sénégal à 25 jours du démarrage de la Coupe d’Afrique des Nations. Reste à savoir si Nampalys Mendy sera de retour de sa blessure avant le premier match du Sénégal, prévu le 15 janvier prochain face aux Gambiens.